Lützerath und die Klimaaktivisten Sind die Grünen noch glaubwürdig?

: 2023 soll das Jahr des Klimaschutzes werden, verkündeten die Grünen. Doch in Lützerath rückt die Polizei an, um Klimaaktivisten zu vertreiben. Entfremdet sich die Partei von ihren Stammwählern? Wie ist ihre Meinung? Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5.