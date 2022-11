Ludwig Köcks abenteuerliche Wanderschaft: Vom Schlosser aus Tettenweis zum Brückenbauer Abu El Kismet in Kairo

"Es ist kalt und es liegt tiefer Schnee. Nach 14 Tagen Marsch stehen vor mir die hohen, schneebedeckten Berge, die ich noch nie in solcher Nähe gesehen habe. Ich habe etwas Angst vor solcher Schneewelt. Ich gehe in die Richtung, wo ich meine, dass ich hinüberfände. Es fängt an zu schneien, so dichte und so große Flocken, dass ich keine 5 Meter mehr um mich sehe. Bald weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Vier Stunden bin ich schon herumgetappt, da öffnet sich der Himmel wieder und ich sehe tief im Tal ein Haus. Unten muss ich über eine Talmulde und ich merke nicht, dass unter dem Schnee ein Abgrund ist. Ich falle durch, dass der Schnee über meinem Kopf zusammenschlägt. Nun bin ich ganz allein. Angst quält mich. Ich denke an die Verschütteten, von denen ich in der Zeitung gelesen habe. Aber nur für Augenblicke. Mit den Armen kann ich noch ins Freie greifen und ich mache mir Luft. Dann trete ich mit den Füssen immer mehr Schnee unter mich; ich arbeite mich wieder heraus. Gleich darauf falle ich wieder durch. Mir tropft der Schweiss, als ich wieder heraus bin. Dann bin ich schlauer geworden und krieche auf allen Vieren über die Mulde."