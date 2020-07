100. Todestag Heimatkunde-Ermittlungen zu Ludwig Ganghofer

"Er beschwört eine Welt, wo man sagt, so könnte es sein, so wär's richtig, so stimmt's. Und das ist jetzt nicht eine Welt ohne Ecken und Kanten, das zeigt er schon auch. Die Leute fallen ja nicht grundlos in die Schlucht.



Aber was ich so gut finde bei ihm, ist, er zeigt, dass jeder die Möglichkeit hat, wieder rauszukommen, aus der Schlucht herauszukommen, aus der Tiefe, aus der Depression. Und das fand ich dann großartig."