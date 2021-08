Der unbekannte Loriot "Och nö, Kinder, muss das sein?"

Vicco von Bülow, der Maestro des Aneinandervorbeijodelns und Analytiker des Absurden im Alltäglichen, ist durch sein Werk präsent wie nie. Loriot lebt! Jeder kennt ihn - oder glaubt ihn zumindest zu kennen. Wer aber steckte eigentlich hinter all den Masken in den wechselnden Rollen? Zum 10. Todestag von Vicco von Bülow, am 22. August 2021, erinnert Joana Ortmann an den Großmeister des hintergründigen Humors.

Von: Joana Ortmann