Lola Montez: Hochstaplerin, Mätresse, Broadwaystar

Skandalumwitterte Tänzerin

Lola Montez wagte viel

"Lolitta, Du hast in mir Liebesgefühle erweckt, wie ich sie nie in meinem Leben gespürt habe. Ich habe nie für eine andere getan, was ich für Dich getan habe."

Sie hasste jegliche Art moralischer Gängelei

Mit 19 Jahren geschieden, drohte ihr der gesellschaftliche Absturz. Umso wütender wehrte sie sich in ihrer zweiten Haut als Kunstfigur Lola Montez gegen jede Art moralischer Gängelei. Die so feurige wie falsche Spanierin ließ sich nicht unterkriegen, nicht einmal, als sie die Bayern aus dem Land jagten. Sie erfand sich immer wieder neu, zuletzt als geschäftstüchtige Selbstdarstellerin der eigenen Erlebnisse. Ob in New York am Broadway oder in den Outbacks Australiens: diese Frau wusste ihr Publikum zu fesseln!

"Ich sagt ihr immer, es ist ein Engel und ein Teufel in ihr ..."

König Ludwig I. von Bayern

Lola Montez starb am 17. Januar 1861 mit knapp 40 Jahren in New York nach einem Schlaganfall und einer Lungenentzündung. König Ludwig I. von Bayern kommentierte das Ende seiner irritierend großen Liebe in seinem Tagebuch:



"Ich sagt ihr immer, es ist ein Engel und ein Teufel in ihr. Und zum Glück hat der Engel am Schluss gesiegt."



Der bayerische König hatte erfahren, dass sie letztlich zum christlichen Glauben fand. Ob sich die Illusionskünstlerin tatsächlich in "die" große Büßerin verwandelte, wie eine evangelikale Publikation behauptete, steht allerdings in den Sternen. Auf ihrem Grabstein ist jedenfalls ihr richtiger Name zu lesen: Mrs Eliza Gilbert. Als wollte Lola Montez vor dem jüngsten Gericht doch noch reinen Tisch machen.