Lob oder Strafe Was hat bei Ihnen besser funktioniert?

Traditionell ist der Nikolaus eine strenge Figur, die Tadel verteilt. Für viele Kinder ist sie sogar mit Furcht behaftet. Die aktuellen Erziehungs- und Lehrmethoden zielen jedoch eher auf Ermunterung und Motivierung ab. In vielen Bereichen, wie zum Beispiel im Sport oder beim Umweltschutz sind Strafen fester Bestandteil. Wann ist eine Bestrafung das richtige Mittel, wann ist Lob sinnvoll?

Besonders Kinder freuen sich heute über den Besuch des Nikolaus: Denn in vielen Schuhen stecken kleine Geschenke. Doch ursprünglich ist die Figur eher negativ besetzt, denn der Nikolaus ist streng und spricht Tadel aus. Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz, der sonst Strafzettel für Falschparker ausstellt, hat sich diesen Wandel zum Vorbild genommen und belohnt am 6. Dezember "Richtigparker" mit einem kleinen Nikolausgeschenk.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt: Was ist das richtige Mittel - Lob oder Strafe? Was hat bei Ihnen früher besser funktioniert? Wie reagieren Sie auf Kritik und positiven Zuspruch?

Zu Gast bei Stephanie Heinzeller ist Reinhard Sprenger, Führungscoach und Autor von "Weil der Mensch den Unterschied macht – 111 Führungsrezepte".

Wie ist Ihre Meinung?

