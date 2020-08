Literarische Roadtrips Auf den Spuren von Simone de Beauvoir und Samuel Beckett in Bayern

Bayern war schon immer ein beliebtes Ziel für "Sommerfrischler" – Künstler*innen, die sich von ihren Reisen inspirieren lassen wollten. Wir haben ihnen unsere Reporter*innen hinterhergeschickt und fünf Reiseberichte überprüfen lassen: Was hat sich seitdem verändert? Wir können direkt sagen: so Einiges.

1. Stopp: Regensburg mit Samuel Beckett

Literarische Vorlage: "Beckett in Bayern" von Steffen Radlmaier

Als Samuel Beckett 1937 in Bayern unterwegs ist, wehen ihm Naziflaggen von den Fenstern entgegen – die Nationalsozialisten haben Deutschland zu der Zeit fest in ihrem Griff. Der damals noch unbekannte Schriftsteller Beckett hält das nur schwer aus. Auch in Regensburg bemerkt er überall Nazi-Symbole und erwähnt sie in seinem Tagebuch:

"Gehe weg, an der Dominikanerkirche vorbei, die ich mir nicht anschaue, bemerke jedoch, dass auf dem Schild über der Nordtüre 'Grüß Gott' durchgestrichen und mit 'Heil Hitler' ersetzt wurde!!!!" Samuel Beckett, irischer Dichter

Bayern 2-Reporter Francesco Collini ist selbst zum ersten Mal in Regensburg – und erlebt die Stadt ganz anders. Regensburg sei mittlerweile eine richtige Studentenstadt, erzählt ihm Nadine. Sie ist Bedienung in der Wurstkuchl, einer Touristenattraktion in Regensburg, die schon Beckett besucht hat. "Man wird nicht mehr schräg angeschaut, wenn man lila Socken zu grünen Schuhen trägt", sagt sie.

Von der Wurstkuchl geht es weiter zur Schottenkirche. Das Nordportal der Kirche fasziniert Beckett 1937 besonders. Auf einer Postkarte an seinen Dichter-Freund Thomas McGreevy rätselt er über die Bedeutung der einzelnen Elemente:

"Ich hätte dringend deine Hilfe bei diesem Tor gebraucht, errichtet von irischen (nicht schottischen) Mönchen im 12. Jahrhundert. Vielleicht bedeutet es: „Himmel und Erde werden vergehen…“ - Von dem keltischen Motiv sollte man auf etwas schließen können, aber ich bin nicht kompetent. Herzlich S." Samuel Beckett, irischer Dichter

2. Stopp: Passau und Plattling mit den Nibelungen

Literarische Vorlage: Das Nibelungenlied

Für unser nächstes Ziel bleiben wir an der Donau: Wir reisen den Nibelungen nach auf ihrer Reise vom Rheinland nach Ungarn, um Kriemhild mit einem Hunnenkönig zu verheiraten. Allerdings bloß von Plattling bis Passau:

"Dort zu Pledelingen schuf man ihnen Ruh; Das Volk allenthalben ritt auf sie zu. Man gab, was sie bedurften, williglich und froh: Sie nahmen es mit Ehren; so that man bald auch anderswo." Nibelungenlied, Heldensage

Die Fähre über die Donau bei Stephansposching – fast wie im Nibelungenlied.

Schon auf dem Ortsschild wirbt Plattling mit den Nibelungen – doch Kriemhild-Torte, Nibelungen-Platte oder Hunnenwürste sucht Bayern-2-Reporterin Ariane Dreisbach vergeblich. Zumindest findet sie aber einen Fährmann, der sie ans andere Ufer der Donau bringt. Anders als Hagen im Nibelungenlied muss sie ihm keine goldene Spange anbieten – 50 Cent reichen.

Weiter geht es auf Kriemhilds Spuren nach Passau. Damals wartete ihr Onkel der Bischof auf sie, heute gilt Passau als Nibelungenstadt.

"Der Bischof mit der Nichte ritt auf Paßau an. Als es da den Bürgern der Stadt ward kund gethan; Das Schwesterkind des Fürsten, Kriemhild wolle kommen; Da ward sie wohl mit Ehren von den Kaufherrn aufgenommen." Nibelungenlied, Heldensage

Ob Kriemhild damals wirklich die Salzstraße entlanggeritten ist oder mit dem Schiff gleich unterhalb der Passauer Altstadt angelegt hat, ist nicht klar. Erkennen würde sie die Stadt aber vermutlich nicht mehr. "Bei den Stadtbränden wurde Passau relativ stark zerstört. Die Altstadt ist jetzt eher vom barocken Dom geprägt", sagt Andrea Sieber, die Vorsitzende des Vereins "Freunde der Nibelungenstadt Passau". Und auch die Passauer wissen nicht mehr so genau, wer Kriemhild und die Nibelungen waren – nur eine unscheinbare Tafel in einer schattigen Gasse neben dem Dom erinnert noch daran, dass hier um 1200 das Nibelungenlied entstanden ist.

3. Stopp: Oberammergau

Literarische Vorlage: "In den besten Jahren" von Simone de Beauvoir

An ihre Reise durch Bayern erinnert sich Simone de Beauvoir in ihren Memoiren eher säuerlich. Bayern sei ihr durch die Bewohner verleidet worden, schreibt sie.

"Die massigen Bajuwaren, die ihre behaarten Schenkel zeigten und Würste aßen, fand ich unausstehlich." Simone de Beauvoir, französische Schriftstellerin und Feministin

Simone de Bauevoir konnte Oberammergau nicht allzuviel abgewinnen, unsere Reporterin schon.

Bei ihrem Stopp in Oberammergau rümpft sie die Nase über die vielen Touristen, die zu den Passionsspielen in den kleinen Ort strömen. Eigentlich wären auch 2020 wieder Passionsspiele gewesen – wegen der Corona-Krise wurden sie allerdings abgesagt. Entsprechend bleibt auch die Touristeninvasion aus. Simone de Beauvoir hätte es unter diesen Umständen sicherlich besser gefallen.

Obwohl: So richtig recht könnten es ihr die Oberammergauer wahrscheinlich heute noch nicht machen. Was sich nämlich kaum verändert hat, sind die vielen geschnitzten Marienstatuen, Schutzengel und Krippen, die sich in den Schaufenstern der Herrgottsschnitzer drängen.

"Trotz der späten Stunde hörte man Sägen und Hobeln. Fast alle Dorfbewohner waren Holzschnitzer; hinter den Fenstern der Werkstätten sah man eine Fülle geschmackloser Figürchen." Simone de Beauvoir, französische Schriftstellerin und Feministin

Sonderlich geschmackvoll waren die "Figürchen" damals wirklich nicht. Ein Herrgottsschnitzer in Oberammergau erzählt Bayern 2-Reporterin Jana Heigl, dass die damals oft unbeholfen "hinter dem Kamin" geschnitzt wurden – um sie dann an die Touristen zu verscherbeln.

4. Stopp: Welden

Literarische Vorlage: "Lebenslauf eines Optimisten" von Ludwig Ganghofer

Einer, der seine Reise sehr inbrünstig beschrieben hat, ist Ludwig Ganghofer. Der Heimatdichter reist im ersten Teil seiner Autobiografie an die Orte seiner Kindheit zurück.

"Kommt man auf der schwäbischen Poststraße von Augsburg her und fährt man an den alten Schlössern von Hamel und Aystetten vorüber, so versinkt die Straße in dunklen Fichtenwäldern, die fast kein Ende mehr nehmen wollen. Das ist der Adelsrieder Forst." Ludwig Ganghofer, bayerischer Schriftsteller

Ganghofer ist in dem kleinen Ort Welden aufgewachsen – inmitten der Idylle selbst verlässt man sich auf seine Schilderungen. In seinen Texten erzählt er von Sandsteinbergen, an denen er sich beim Runterrutschen die Hosen aufgerissen und vom kleinen Spatzennest, das er unter der Achsel der Nepomuk-Statue entdeckt hat.

"Und hatte man sich müdgelaufen, heißgetollt und heisergeschrien, so wühlte man sich zu süßer Rast in einen duftenden Heuschober, oder warf sich zwischen schattigen Stauden ins lichte Gras, […], verschnarchte ein Stündchen oder guckte träumend ins leuchtende Blau hinauf und in den Silberglanz der schwimmenden Glockenwolken." Ludwig Ganghofer, bayerischer Schrifsteller

In Ludwig Ganghofers alten Volksschule befindet sich heute das Ganghofermuseum.

Es ist eine unbeschwerte Reise mit Ganghofer, auch wenn jetzt manches ganz anders aussieht: Der Theklaberg, früher mal sandsteinfarben, ist jetzt grün bewachsen. Und rutscht man von dort oben runter, so purzelt man direkt ins Ganghofer-Museum.

Bayern 2-Reporterin Helene Köck hat in Welden den 13-jährigen Etienne getroffen. Er ist hier aufgewachsen – genau wie Ganghofer. Und auch wenn er nicht mit so viel Inbrust wie dieser vom Spielen im Wald erzählt, die Kindheit hier auf dem Land zu verbringen, ist immer noch schön.

5. Stopp: Von Nürnberg nach Rothenburg ob der Tauber

Literarische Vorlage: "Europa 1925" von Robert Byron

Drei junge Engländer schnappen sich ein Auto, taufen es "Diana" und reisen damit quer durch Europa. Zwar mit maximal mit 42 Kilometern pro Stunde, doch das klassische Roadtrip-Feeling kommt in Robert Byrons "Europa 1925" trotzdem auf.

Robert Byron war 1925 begeistert von Rothenburg ob der Tauber.

Ihr erster Halt in Bayern ist Nürnberg, wo es vor Touristen wimmelt. "Ein Ort ohne Atmosphäre", schreibt Byron. Schnell also wieder ins Auto und ab nach Rothenburg. Die bayerische Landschaft beschreibt Byron unterwegs als "die schönste Mitteleuropas" – auch wenn Gänsescharen ihre Fahrt erschweren und sie in Ansbach die falsche Ausfahrt nehmen.

Für Bayern 2-Reporterin Katrin Nöbauer ist die Fahrt nach Rothenburg ob der Tauber deutlich entspannter, aber auch sie verfährt sich – trotz Navi. Doch die beschwerliche Anfahrt lohnt sich, zumindest für Byron:

"Diese Stadt ist einfach umwerfend. Es ist, als würden all die Schlupfwinkel der Kobolde, Paläste und Burgzinnen des Märchenlands sich in einem langgezogenen Zerrspiegel winden; doch anders als in Nürnberg wirken sie wahr. Zwischen den beiden Städten gibt es einen feinen Unterschied. Beide werden von Touristen aufgesucht, doch Rothenburg allein von Deutschen." Robert Byron, britischer Reiseschriftsteller

Katrin Nöbauer empfindet Rothenburg dagegen als den deutlich touristischeren Ort. Ein Hotelbesitzer bestätigt ihr, dass mittlerweile Tourist*innen aus der ganzen Welt kommen und an den Souvenirläden hängen Schilder mit asiatischen Schriftzeichen.

Für Byron war Bayern dennoch der "deutscheste Ort Deutschlands".