Gisela Elsner Eine literarische Femme fatale

Schon der Titel ihres ersten Romans war Programm: „Riesenzwerge“, veröffentlicht im Jahr 1964. Denn vor allem in ihren frühen satirischen Texten steigerte Gisela Elsner das kleine Leben der Spießer und Möchtegerne gekonnt ins Hysterisch-Monströse. In „Die Zähmung“ verkümmert ein Gatte zum geschlechtsneutralen Putzteufel; in „Der Nachwuchs“ verausgabt sich ein Ehepaar in atemlosen Treibjagden nach den Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Lebens.



Gisela Elsners „böser Blick fürs Detail“, ihre scharfzüngigen, bissigen Kommentare zur satten bundesrepublikanischen Wirklichkeit der 60er und 70er Jahre trugen ihr Preise und Anerkennung ein. Aber die Schriftstellerin mit der dramatischen schwarzen Mähne konnte nicht halten, was sie versprach. Ihre späteren Werke wirkten allzu konstruiert und manieriert.