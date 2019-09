Lieber tot als kein Brexit Was halten Sie von Boris Johnson?

Bemühen Sie sich eigentlich weiterhin zu verstehen, was genau da im Londoner Unterhaus vor sich geht? Oder sind Sie froh, wenn das Brexit-Debakel endlich vorbei ist? Hat sich Ihr Bild von unseren europäischen Nachbarn in den vergangenen Monaten verändert? Was halten Sie von Boris Johnson?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Sabina Matthay, langjährige Englandkorrespondentin der ARD.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.