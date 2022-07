Wilde Meile: Die Leopoldstraße in den 60ern

Eine nächtliche Stadtrundfahrt über die Leopoldstraße in den 60er Jahren. Nach der streng ausgerichteten Ludwigstraße mit ihrem imperialen Gestus eröffnet sich gleich hinterm Siegestor ein völlig anderes Bild: Auf der Leopoldstraße mit ihren Pappeln und Vorgärten flanieren nach Einbruch der Dunkelheit tausende Schaulustige an improvisierten Freiluftgalerien vorbei.



"Der Boulevard, der war immer voll. (…) Man musste manchmal richtig durchdrängeln. (…) Hier war alle Schwellenangst aufgehoben. Da konnte man mit Künstlern hautnah sein. Da musste man nicht in eine Galerie. (…) Das war ganz spontan: 'Was kostet das? Du Egon, das nehmen wir doch mit, wir haben da doch eine freie Ecke im Wohnzimmer …'"



… sagt Alfred Darda. Er war 1961 zum Studium an der Kunstakademie nach München gekommen und hatte im Leopoldpark für 20 Mark Monatsmiete ein Zimmer in einer Baracke aus Kriegszeiten gemietet. Rasch entdeckt Darda die Leopoldstraße als einen Ort ungeahnter Möglichkeiten: Vor dem "Studio 15", einem viel besuchten Tanzboden am Nordrand des Leopoldparks, spannt er eine Wäscheleine zwischen zwei Pappeln und hängt seine Bilder daran auf …



"Ohne Genehmigung hatte die Stadt das geduldet. Alle stellten ihre Kerzenlichter auf und stellten alles Mögliche aus. (…) Das fing sehr lebendig an, also: ursprünglich!"