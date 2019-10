Eine Zumutung? Leichtathletik-WM

Die hohen Temperaturen, die vielen leeren Sitze im Stadion, umstrittene Kameras in den Startblöcken - die Leichtathletik-WM in Katar ist hoch umstritten, viele Athleten sagen sogar: eine Zumutung! Einiges wäre vermeidbar gewesen, wenn man sich vorher darüber Gedanken gemacht hätte, sagt Amélie Ebert vom Verein "Athleten Deutschland".

Wir haben alle die Bilder der Wettkämpfe gesehen, die extra bei Nacht gestartet wurden, damit die Auswirkungen des Wetters nicht ganz so heftig sind. Und trotzdem haben so viele Athleten aufgeben, weil es einfach eine zu große Zumutung und teilweise auch mit gesundheitliche Risiken verbunden war.

Belastende Situation für die Sportler

Umstrittene Kamares in den Startblöcken

Dazu kommt die Diskussion um die Kameras in den Startblöcken, von denen die Athleten nicht einmal wussten, dass es diese Aufnahmen überhaupt gab. Dass sei eine belastende Situation und man hätte sich gewünscht, die Athleten im Vorfeld miteinzubeziehen.

Ehrenrunde vor fast leeren Rängen

Amélie Ebert hat selbst an vielen internationalen Wettbewerben teilgenommen - bei der WM vor zwei Jahren ein achten und ein 13. Platz geholt und kennt die großen Bühnen des Sports. In Doha laufen manche Gewinner ihre Ehrenrunde vor fast leeren Rängen. Triumph fühlt sich anders an!

"Das ist natürlich alles sehr sehr traurig zu sehen, wenn man weiß, dass das der Karriere- oder Saisonhöhepunkt ist und man eigentlich alles gibt, um diesen Moment zu erleben. Da wird dann schon einiges genommen." Amélie Ebert

Besser, man hätte sich vorher Gedanken gemacht

Immerhin wurde vor Ort auf die extremen Wetterbedingungen reagiert: Das Stadion ist klimatisiert und die Geher oder die Marathonläufer starten mitten in der Nacht. Obwohl es da auch noch über 30 Grad hat, ist es trotzdem noch besser als tagsüber. Sinnvoll wäre allerdings gewesen, so Amélie Ebert, man hätte sich vorher darüber Gedanken gemacht und die Athleten mit einbezogen. Diese würden ja immerhin ein Vierteljahr lang ihren Biorhythmus auf den Wettkampftag anpassen.

Vor allem Eigeninteressen der Funktionäre?

Dass die Leichtathletik-WM trotz der hohen Temperaturen nach Doha vergeben wurde, hat wohl eher mit Eigeninteressen der Funktionäre zu tun, so Ebert. Deswegen sei es wichtig, dass da noch Leute mit draufschauen, Fragen gestellt werden und die Öffentlichkeit kritisch mit draufguckt, damit der Druck steigt und man nur nach objektiven Kriterien die Wettkämpfe vergibt. Laut Amélie Ebert müsse man sich auch Gedanken machen, den Sport wieder attraktiver zu machen, um wirtschaftlich unabhängige Entscheidungen treffen zu können.