Lebensinhalt oder Lebensunterhalt Was bedeutet Arbeit für Sie?

Es ist Bewegung in der Arbeitswelt: Seit der Corona-Pandemie ist mobiles Arbeiten weit verbreitet. Arbeiten im Homeoffice kann laut einer Studie sogar helfen, Konflikte zwischen Beruf und Familie zu reduzieren. Für den Entlastungseffekt komme es dabei darauf an, wie viel Zeit pro Woche die Beschäftigten im Homeoffice verbringen. Und auch an der Fünf-Tage-Woche wird in Deutschland gerüttelt: Einige Unternehmen testen beispielsweise Vier-Tage-Modelle, bei denen dafür täglich mehr gearbeitet wird. Dennoch gibt es auch viele Menschen, die gern viel arbeiten möchten und in der beruflichen Tätigkeit ihre Erfüllung sehen. Nicht zuletzt gilt das für Menschen, die sich mit einem Herzensprojekt selbstständig gemacht haben.