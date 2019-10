Kuschelig und warm Warum das Pelztragen sinnvoll ist

Beim Anblick von Pelzkleidung muss man oft an gequälte Tiere denken, denen im wahrsten Sinne des Wortes das Fell über die Ohren gezogen wird. Dementsprechend schlecht ist der Ruf der Pelzindustrie. Die 25-jährige Kürschnerin Saskia Reckel sieht das anders: Für die bekennende Pelzträgerin ist es eines der nachhaltigsten Produkte.

Wie kann man trotz des Aspekts der Tierquälerei Pelz-Fan sein?

Die Tierquäl-Videos sind natürlich schrecklich, aber es gab zum Beispiel auch ein Video, in dem Aktivisten die ganze Situation inszeniert haben. Ich persönlich finde, Pelz ist eines der nachhaltigsten Produkte, auch weil er über Generationen hält.

Aber es passieren doch auch grausame Dinge in den Pelzfarmen?

Ja, aber von der Fleischindustrie existieren auch schreckliche Videos. Es wird immer schwarze Schafe in der Industrie geben. Die Pelzindustrie hat auch sehr viele positive Seiten, und ist auch sehr transparent.

"Ich liebe Pelz und trage ihn sehr gerne. Ich habe sehr viele Kleidungsstücke aus Pelz in meinem Kleiderschrank." Saskia Reckel, Kürschnerin und bekennender Pelz-Fan.

Warum sind die Menschen beim Pelz emotionaler als etwa beim Fleisch essen oder beim Lederschuhe tragen?

In Modegeschäften hängen auch Pelzmäntel mit zertifizierter Herkunftsgarantie.

Ich weiß es nicht, das ist so eine Doppelmoral. Für Lederprodukte zum Beispiel sind ja auch Tiere gestorben. Fell ist auch nur ein Nebenprodukt, das weiterverarbeitet wird wie Leder. Also ich verstehe das Problem nicht. Es gibt ja zertifizierte Pelze aus der Wildjagd. Teilweise müssen die Tiere auch erlegt werden. Und auch das Thema Plastik: Ich finde Kunstpelze komplett kontraproduktiv. Wir verbannen gerade Plastiktüten, Plastikstrohhalme, da gehört auch Plastikpelz zu.

Wie muss ein Tier gehalten werden, damit daraus ein Pelz werden kann?

Pelzfarm in China

Also auf jeden Fall artgerecht und auch von Tierärzten überprüft. Dafür gibt es auch Labels mit strengen Verordnungen. Man kann auch das Leben der Tiere zurückverfolgen. Sie werden teilweise sogar besser gehalten als in der Fleischindustrie. Denn wir wollen am Ende ja ein schönes Fell, das lange hält.

Wie unterscheidet man zwischen Kunstpelz und echtem Pelz?

Beim echten Pelzen bewegen sich die Haare, während Kunstpelz eher klebrig ist. Auch die Haptik ist nicht so schön, es ist ja eigentlich Plastik. Echtpelz verrottet natürlich auch sehr schnell, was ihn dadurch viel nachhaltiger als Kunstpelz macht.

"Pelz ist eines der nachhaltigsten Produkte - es hält über Generationen. Viele Leute wissen das gar nicht." Saskia Reckel, Kürschnerin und bekennender Pelz-Fan

Kann man darauf achten, wo der Pelz herkommt?

Schere, Kopierrädchen, Bandmaß und Abzwecker gehören zum traditionellen Kürschner-Werkzeug.

Ja, ich achte darauf, dass ich zertifizierte Tiere verwende, zum Beispiel Wildfang. Ich persönlich trage sehr gerne Rotfuchs, der in der Überpopulation ist. Da ist vorgeschrieben, dass er erlegt werden muss. Die Frage ist doch: Warum soll man den nicht einfach verwenden und was Schönes daraus kreieren, statt ihn verrotten zu lassen?

Was muss ein Pelz kosten?

Also Pelz muss auf jeden Fall einen angemessenen Preis haben. Ich würde immer zu einem Fachmann bzw. Fachgeschäft gehen, wo es qualitativ hochwertige Ware gibt. Ich muss halt investieren. Es ist jetzt nicht wie ein T-Shirt für zwei oder fünf Euro. In der Pelzindustrie werden die Arbeiter immer noch sehr fair bezahlt. Ich versuche immer wieder aufzuklären und die Menschen positiv umzustimmen.

