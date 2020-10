Kunsthandwerk aus Bayern Von der Kunst, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden

"Ich bin die Letzte, die sagt, man soll wieder aus Silberbechern trinken, das ist einfach nicht mehr unsere Zeit. Ich will einfach das Handwerk bewahren und das Material und die Dinge, die man damit tun kann.



Das hat schon seine Gültigkeit in der jetzigen Zeit auch noch, wo man alles maschinell in kürzester Zeit herstellen kann, 3D-Drucken, was auch immer, das ist alles super, alles toll und sehr spannend, aber ich finde so eine Beschäftigung mit Form, dass man sich dafür die Zeit nimmt, das hat auch was Wertvolles, nicht vom Geld her, sondern von dieser Zentriertheit, der man sich stellt.



Und ich denke, man sieht den Teilen das auch an. Also ich finde schon, wenn man schönes Silbergerät anschaut, dass das so einen Widerhall ergibt, das fühlt sich gut an, nicht nur fürs Auge, sondern das spürt man."