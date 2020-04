Die Ära der Cineasten Kultkinos im Schwabing der 60er Jahre

"Diese Kinos waren in gewissem Sinne unser Zuhause. Es war fast so eine Art Gruppenzwang. So wie man in einem Dorf am Sonntag in die Kirche zu gehen hat und kontrolliert, dass auch ja alle da sind, so war es auch, dass man in einem dieser Kinos gewesen sein musste und dann mitredete über den neuen Truffaut. Man musste das gesehen haben! (...)

Ich schätze mal, dass es wahrscheinlich nur in Paris eine solche Dichte an Filmkunsttheatern auf einem so begrenzten Quadratkilometer gab wie in München."