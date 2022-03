Krieg, Flucht und Neuanfang Wie hat das Ihr Leben beeinflusst?

Die Bilder von ukrainischen Geflüchteten machen viele Menschen betroffen und wecken vielerorts Erinnerungen an die eigene Fluchtgeschichte in der Familie. Wie haben Krieg, Flucht und Neuanfang ihr Leben geprägt? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.