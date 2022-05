Kreuzerlass vor Gericht Müssen Staat und Kirchen stärker getrennt werden?

Der Kreuzerlass besagt, dass im Eingangsbereich jedes Dienstgebäudes in Bayern ein Kreuz zu hängen hat. Markus Söder brachte 2018 das Kreuz in der Staatskanzlei höchstpersönlich an. Es soll Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns sein. Heute verhandelt der Verwaltungsgerichtshof Klagen gegen den Erlass. Wie stehen Sie dazu? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.