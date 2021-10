Psychische und physische Herausforderung Krebs im Alter

Krebs gilt in Deutschland als häufigere Erkrankung. Das Robert-Koch-Institut schätzte zuletzt die Zahl der Krebserkrankungen für das Jahr 2020 auf rund 510.000 Fälle. Bekannt ist auch, dass viele Tumorarten mit dem Alter häufiger auftreten – wie es etwa beim Prostatakarzinom der Fall ist. Wie genau die Körper älterer Patienten auf Krebserkrankungen reagieren, wird derzeit in der Medizin genauer erforscht.

Expertin: Dr. med. Friederike Mumm, Oberärztin in der Hämatologie/Onkologie und Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Psycho-Onkologie am LMU Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München

Für ältere Patienten können Krebserkrankungen eine große physische Belastung darstellen. Häufig liegen bei den Patienten bereits Vor- oder weitere Erkrankungen vor, die den Genesungsprozess beeinträchtigen können. Insbesondere bei der Einnahme von Medikamenten muss zudem auf deren Wechselwirkungen zur Krebstherapie geachtet werden. Aber auch die psychischen und sozialen Gegebenheiten spielen im Zuge der Behandlung älterer Patienten eine große Rolle. Im Rahmen eines geriatrischen Assessments wird unter anderem geprüft, wie der kognitive Zustand der Patienten ist und auch wie es um deren eigene Mobilität steht. Das Ergebnis des Assessments kann beeinflussen, welche Therapie für den jeweiligen Patienten infrage kommt.

Dem Text liegt ein Interview mit Dr. med. Friederike Mumm, Oberärztin in der Hämatologie/Onkologie und Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Psycho-Onkologie am LMU Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, zugrunde.

Grundsätzlich spielt es bei der Behandlung von Krebserkrankungen keine Rolle, in welcher Altersgruppe sich die entsprechenden Patienten befinden. Sämtliche Therapieoptionen können somit auch bei älteren Krebspatienten durchgeführt werden. In die Behandlungsplanung müssen grundsätzlich auch mögliche Nebenwirkungen miteinbezogen werden. Chemotherapien bringen etwa oft Müdigkeit und weitreichende Leistungseinschränkungen mit sich, die gerade bei älteren Patienten zur Gebrechlichkeit führen können. In diesem Zusammenhang ist es im Zuge der Therapieplanung von enormer Bedeutung, auf die individuellen körperlichen und sozialen Gegebenheiten bei den jeweiligen Patienten besondere Rücksicht zu nehmen.

"Gerade mit älteren Menschen braucht es sehr viel mehr Gespräch, Nachfragen und Hinhören – um herauszufinden, wie die individuelle Situation ist." Dr. Friederike Mumm

Medizinische Untersuchungen zeigen, dass Krebs im Vergleich verschiedener Altersgruppen häufiger bei älteren Patienten auftritt. Dieser Umstand beschränkt sich in der Regel nicht auf einzelne Krebsarten und wird durch das Zellalter verursacht.

Gerade im Alter kommt es häufig vor, dass sich die Funktionsweise einzelner Organe verändert oder gar verschlechtert. Darauf muss auch im Zuge der Planung einer Krebsbehandlung Rücksicht genommen werden. Ziel ist aber immer, trotz der vorliegenden Umstände, die wirkungsvollste Therapie zu finden. Wird vor Beginn der Therapie eine Unterfunktion eines Organs festgestellt, muss demnach geprüft werden, ob die Behandlung trotz der eingeschränkten Funktionsweise des Organs durchgeführt werden kann. Während einige Behandlungsoptionen in jenem Fall mit reduzierter Dosis durchgeführt werden können, sind andere – etwa bei einer vorliegenden geschwächten Herzfunktion – nicht durchführbar.

Besonders bei älteren Krebspatienten können sich im Krankheitsbild auch Komorbiditäten, also über den Krebs hinaus vorliegende Krankheiten, abzeichnen. In derartigen Fällen ist bei der Therapieplanung in der Regel abzuwägen, welche Erkrankung den Zustand der betroffenen Patienten akut mehr beeinflusst. Dann ist neben der persönlichen Meinung der jeweiligen Patienten auch die Expertise verschiedener medizinischer Fachgebiete notwendig, die gemeinsam im Rahmen von Tumorkonferenzen derart komplexe Fälle thematisieren.

Im Vergleich zu Jüngeren benötigen ältere Patienten mehr Zeit, um sich von einer Krebserkrankung zu erholen. Nachdem der Genesungsprozess gerade für ältere Patienten eine große Belastung für deren Körper darstellt und sich auch im Zuge der Genesung körperliche Einschränkungen entwickeln können, ist ein medizinisch fundiertes Genesungskonzept notwendig. Hierfür wird anhand des Gesundheitszustandes von den Ärzten eingeschätzt, welche konkreten Maßnahmen notwendig sind, um die Genesung der Patienten zu begünstigen.

Eine wichtige Säule im Genesungskonzept ist die Ernährung. Eine Krebsbehandlung kann oftmals die Essgewohnheiten der Patienten beeinflussen und infolge zu einem Gewichtsverlust führen. Ein derartiger Gewichtsverlust kann Nebenwirkungen der Krebstherapie begünstigen und spielt auch im Zuge der Tumorentwicklung eine Rolle. Um dem vorzubeugen, ist im Rahmen der Genesung eine ausgewogene Ernährung unabdingbar. Weiterhin kann es durch den Mangel an Bewegung während einer Krebstherapie zum Muskelschwund kommen. Daher ist im Genesungsprozess auch ein medizinisch abgestimmtes Bewegungskonzept vorgesehen, das Bewegung durch einen aktiven Alltag sowie einen geregelten Muskelaufbau miteinschließt.

"Bewegung, gute Ernährung und frühzeitig zum Arzt gehen kann die Prognose verbessern." Dr. Friederike Mumm

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können die Behandlungsprognose in den meisten Fällen deutlich verbessern. Oftmals sind ältere Patienten jedoch vor dem Arztbesuch eingeschüchtert oder verängstigt. Ängste sind in diesem Zusammenhang natürlich berechtigt, sollten die Patienten aber keinesfalls vor regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen abhalten.

Um die Angst vor dem Arztbesuch zu mildern, können im ersten Schritt Informationen und Fakten aus seriösen Quellen helfen. Auch kann in diesem Fall Unterstützung durch eine Vertrauensperson aus der Familie oder gar der bisherige Hausarzt geleistet werden. Schließlich existieren zu vielen Krebserkrankungen zahlreiche Aufklärungskampagnen aus öffentlicher Hand, die ebenfalls weitere Möglichkeiten zur Aufklärung bieten.

Auch wenn das Fachgebiet der Onkologie sehr medizinisch aufgebaut ist, werden im Rahmen der Krebsbehandlung bereits soziale Vorbereitungen für die Zeit nach der Entlassung getroffen. In der Regel werden in diesem Schritt auch die Unterstützungsmöglichkeiten zuhause geprüft.

Neben der Familie und weiteren Bezugspersonen, die im unmittelbaren Umfeld der Patienten stehen, kann Unterstützung auch von weiteren Stellen kommen. Bei einem Klinikaufenthalt kann etwa der klinikeigene Sozialdienst hinzugezogen werden. Dieser bietet Beratungen zu konkreten Unterstützungsmöglichkeiten sowie den Rechten der Patienten an und kann darüber hinaus auch über den Prozess des Erlangens einer Pflegestufe aufklären. Weiterhin existieren auch viele psychosoziale Angebote wie Krebsberatungsstellen oder auch psycho-onkologische Anlaufstellen, die ebenfalls zu Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der Klinik beraten.

Für die Patienten kann es zu Beginn schwierig sein, den Einstieg in die Beratung zu finden. Daher werden von den beratenden Stellen niederschwellige Zugänge geschaffen, um einen einfachen Einstieg zu ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit für unkomplizierte Unterstützung bieten etwa Selbsthilfegruppen mit anderen Betroffenen oder spezielle Angebote der Telefonseelsorge.

"Bei den Angeboten geht es darum, die Leute dort zu unterstützen, wo sie sind, und darin, was gebraucht wird." Dr. Friederike Mumm

Als Anlaufstelle für Patienten während oder nach einer Krebserkrankung existiert seit einigen Jahren in München das Projekt KiA – Krebs im Alter. Das Projekt wurde ursprünglich vom Verein lebensmut e. V. ins Leben gerufen und zusammen mit dem LMU Klinikum München als Partner umgesetzt.

KiA – Krebs im Alter richtet sich an Krebspatienten über 65 und behandelt sämtliche Themen, die diesen Personenkreis im Rahmen der Krebsbehandlung bewegen. Einerseits bietet das Projekt Beratungsmöglichkeiten zu Themen wie der Besorgung von Hilfsmitteln, Depressionen oder dem allgemeinen Stimmungsbild an. Weiterhin gibt es von KiA – Krebs im Alter diverse Informations- und Bildungsangebote wie etwa eine fünfteilige Seminarreihe. Schließlich veranstaltet das Projekt regelmäßige Treffen mit anderen Krebspatienten, bei denen die Patienten die Themen bestimmen und die nicht zwingend den Krebs als Hauptthema haben müssen.

"Das ist ein sehr offener Kreis, der sehr gut angenommen wird und gerade auch in Corona-Zeiten eine wichtige Stütze für die Patienten war." Dr. Friederike Mumm

Die Teilnahme am Projekt ist für interessierte Patienten kostenlos möglich. Patienten und Angehörige können sich vorab beim Projekt für ein Erstgespräch melden.

Kontakt: Verein lebensmut e.V. München, Projekt KiA – Krebs im Alter

Karen Stumpenhusen

Telefon 089 / 4400-74918

E-Mail: karen.stumpenhusen@med.lmu.de

Die Psycho-Onkologie stellt mittlerweile eine wichtige Säule in der Krebstherapie dar. Sie richtet sich an Krebspatienten, die aufgrund der Therapie unter Druck stehen und gefährdet sind, aufgrund der psychischen Belastungen der Krebsbehandlung Depressionen zu erleiden. Zusätzliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Patienten können in diesem Zusammenhang weitere vorliegende Erkrankungen, körperliche Einschränkungen oder gewisse Medikationen haben. Aber auch unabhängig von psychischen Belastungen kann die Psycho-Onkologie präventiv tätig werden.

Zwar nimmt die Angst im Alter eher ab, dennoch sind viele ältere Krebspatienten aufgrund von Einschränkungen, Immobilität und mangelnder sozialer Unterstützung anfälliger für Depressionen. Eine Depression zeichnet sich im Normalfall durch Symptome wie eine Fatigue, Schlafstörungen oder Appetitlosigkeit ab. Manchmal betonen betroffene Patienten zwar die körperlichen Beschwerden, geben aber von sich aus die psychischen nicht bekannt. Aus diesem Grund müssen die Experten der Psycho-Onkologie zu Beginn und während der Behandlung herausfinden, ob eine Depression vorliegt oder es sich lediglich um eine normale Reaktion handelt.

"Gerade in der Psycho-Onkologe sehen wir viele emotionale Reaktionen, die jetzt nichts mit einer psychischen Erkrankung zu tun haben. Sondern letztendlich eine normale Reaktion eines Menschen auf ein schwerwiegendes Ereignis darstellen." Dr. Friederike Mumm

Anzeichen für eine vorliegende Depression können demnach auch ein mangelnder Antrieb, ein mangelndes Interesse sowie Isolation sein, wenn diese über zwei Wochen anhalten. Spätestens dann – oder wenn der Patient entsprechende Anmerkungen macht – sollte professionelle Hilfe eingeschaltet werden.

Im ersten Schritt kann es der betroffenen Person bereits helfen, mit einer Vertrauensperson wie einem Arzt oder Pfarrer über die Situation zu reden. Wenn im weiteren Verlauf die Unterstützung der Psycho-Onkologie angesucht wird, wird zu Beginn eine Bestandsaufnahme des psychischen Gesundheitszustands bei den Patienten durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein Gespräch, in dem verschiedene Themen angesprochen werden, die dem jeweiligen Patienten auf dem Herzen liegen – etwa die eigene Lebensgeschichte, die Erkrankung, Endlichkeit oder die vorliegenden Einschränkungen. Nach dem Erstgespräch kann in der Regel ein fließender Übergang von der Beratung zur Therapie erfolgen. Parallel dazu können weitere Unterstützungsmöglichkeiten gesucht werden. Weitere Gespräche werden nach dem Bedarf der Patienten durchgeführt. Auch die Gesprächsthemen können beliebig variiert werden.

"Man kann als ältere Person auch bestimmte positive Ressourcen in die Behandlung miteinbringen. Beispielsweise eine gewisse Entschiedenheit oder Klarheit in bestimmten Punkten. Da möchten wir die Patienten unterstützen und darin bestärken." Dr. Friederike Mumm

Zu Beginn der palliativmedizinischen Betreuung werden bestehende Probleme sowie Herausforderungen besprochen und auch Therapieoptionen gesucht, die die letzten Wochen und Monate der Patienten so angenehm wie möglich gestalten sollen. Neben herkömmlichen medizinischen Therapieoptionen zur Haltung der Lebensqualität kommen hier auch kreative Möglichkeit wie Schreib- oder Kunsttherapien zum Einsatz.

Bei der Auslotung möglicher Therapieoptionen arbeitet die Palliativmedizin eng mit psychosozialen Diensten zusammen, auch die Seelsorge kann bei Bedarf involviert werden. Neben den eigentlichen Patienten werden in der Regel auch die Angehörigen vom interdisziplinären Team beraten und betreut.

Angehörige aus dem Freundes- und Familienkreis können in der Regel auch über den Tod von Patienten hinaus die Beratungs- und Betreuungsangebote in Anspruch nehmen. Palliativstationen bieten neben Gedenkfeiern oft auch Gruppengespräche an, die Psycho-Onkologie vorwiegend Einzelgespräche. In manchen Fällen organisieren sich Trauernde auch selbst zu Trauergruppen zusammen. Die Angebote sind jedoch alle freiwillig und richten sich nach den Bedürfnissen der Trauernden.