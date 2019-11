Konviviale Technik Wie "lebensfreundlich" ist Google?

Umwelt: Die "grüne" Suchmaschine Ecosia läuft wie Google über umweltschädliche Server und ist auch in Hinblick auf Datenschutz nicht wirklich konvivial. Allerdings pflanzt Ecosia mit den Werbeeinnahmen Bäume im Regenwald – immerhin ein kleiner Beitrag für die Umwelt.



Datenschutz: Die europäischen Suchmaschinen Qwant oder Startpage sammeln nach eigenen Angaben keine persönlichen Daten der User, verfügen aber auch nicht über so große Datenbanken wie Google.



Mitbestimmung: Rainer Rehak empfiehlt die Suchmaschine MetaGer von einem gemeinnützigen Verein: Auch sie garantiert den Suchenden ihre Privatsphäre und kombiniert zudem Ergebnisse vieler Suchmaschinen – was sie als "Beitrag gegen Zensur" bewirbt.