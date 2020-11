Kontakte auf Corona-Distanz Welche Freundschaft hält das aus?

Welche Auswirkung hat Corona auf die Beziehung zu Ihren Freundinnen und Freunden? Wie pflegen Sie Freundschaften in Zeiten, in denen wir andere kaum treffen können? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Die Nummer in die Sendung: 0800/94 95 95 5.