Konstantin Wecker zum 75. Geburtstag "Mach mich böse, mach mich gut, nur nie ungefähr"

"Liebes Leben, fang mich ein Halt mich an die Erde Kann doch, was ich bin, nur sein Wenn ich es auch werde Gib mir Tränen, gibt mir Mut Und von allem mehr Mach mich böse, mach mich gut Nur nie ungefähr Liebes Leben, abgemacht? Darfst mir nicht verfliegen Hab noch so viel Mitternacht Sprachlos vor mir liegen"

"Genug ist nicht Genug"

Oft gescheitert, nie aufgegeben

Schon früh zeigte sich Weckers Talent

Konstantin Wecker spielt Klavier (Weihnachten 1958)

Wer begreifen will, wie aus dem Arien trällernden Buben aus dem Münchner Stadtteil Lehel der überschäumende Liedermacher Konstantin Wecker wurde, der einerseits Puccini und Goethe verfallen ist, andererseits auch den Drogen, der deutschlandweit Erfolge gefeiert hat, aber auch oft gescheitert ist und trotzdem immer wieder Neues gewagt hat - wer das begreifen will, der muss sich von Weckers Kindheit erzählen lassen. Denn da wurde es angelegt: sein tiefes Urvertrauen in den guten Gang des Lebens, auch wenn er großen Mist baut. Und gleichzeitig die Sehnsucht danach, alles erfahren, alles erleben zu wollen.



Es ist eine behütete Kindheit, wenn auch keine sorgenfreie. Die Weckers mögen nicht viel Geld haben, dafür gibt es Kunst im Überfluss. Mit sechs lernt Konstantin Klavier, tritt in Kinder-Opern auf. Früh zeigt er viel Talent - und doch bleibt alles noch ein Spiel.