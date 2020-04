Konspiration weiß blau "Ach, wie gut, dass niemand weiß ..."

Wissen ist gut, Nichtwissen - seit Sokrates - weise. Wer nichts weiß und dennoch stets eine Erklärung im Ärmel hat, ist entweder ein Politiker oder aber ein Verschwörungstheoretiker. Ersterer vertraut seine Erkenntnisse am liebsten einem Lautsprecher-Mikrophon an, Letzterer bevorzugt die Ohrmuscheln der Neugierigen und Sensationslüsternen. Hinter vorgehaltener Hand raunt er diesen haarsträubende Dinge zu, deren Logik mitunter zwar etwas tollkühn klingt, eben deshalb jedoch auch hochgradig ansteckend wirkt. Meist geht es dabei um komplexe Komplotte und verzwickte Intrigen, mit denen dunkle Netzwerke im Verborgenen die systematische Unterwanderung des Schönen, Guten und Wahren (sprich: Bayerns) betreiben.

Adam Weishaupt aus Ingolstadt: Gründer der Illuminaten Adam Weishaupt, Gründer der "Illuminaten" Adam Weishaupt wurde 1748 in Ingolstadt geboren und besuchte dort auch das Jesuitenkolleg. Im Mai 1776 gründete er mit sechs Mitstreitern die "Illuminaten".



"Würden wir an dieser Stelle alle den Illuminaten zur Last gelegten Verbrechen auflisten, wir wären stundenlang damit beschäftigt. Was andererseits jedoch völliger Blödsinn wäre, denn jeder weiß eh, dass die Illuminaten seit langem schon mit zum Heimtückischsten und Gefährlichsten gehören, was die internationale Verschwörer-Szene zu bieten hat. In seinem Mystery-Thriller 'Illuminati' stellte sie 2003 der amerikanische Bestseller-Autor Dan Brown einem Millionenpublikum ausgiebig vor.



Es besteht kein Zweifel: Sie sind größenwahnsinnig, diese Illuminaten, und sie schrecken vor absolut nichts zurück. Mord und Totschlag sind ihnen ebenso vertraut wie der Diebstahl hochgefährlicher High-Tech-Waffen zur Pulverisierung des Vatikans oder anderer Hotspots der Weltpolitik. Sie agieren präzise, gnadenlos und stets aus dem dunkelsten Schatten heraus. Sie infiltrieren und unterwandern alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Ihre Spuren führen von überall her nach überall hin und ihre Finger sind in jedem Spiel." (Thomas Kernert, Verschwörungstheoretiker)



Ganz in diesem Sinn beschuldigte sie bereits Ende des 18. Jahrhunderts der französische Ex-Jesuit Abbé Barruel in einem voluminösen Werk, die Französische Revolution ausgelöst zu haben. Die englische Verschwörungstheoretikerin Nesta Webster machte sie 1924 für die Russische Revolution verantwortlich.

Krisenzeiten bringen besonders viele Verschwörungstheorien hervor

John F. und Jackie Kennedy verlassen am 22.11.1963 die "Air Force One" am Flughafen "Love Field" in Dallas

Verschwörungstheorien, einmal in die Welt gesetzt, wanzen sich hemmungslos an. Vor allem in Krisenzeiten, in Umbruchzeiten, in Perioden gesellschaftlicher Verwerfungen geht von ihnen eine fast magische Anziehungskraft aus. Kriege, wirtschaftliche Krisen, Epidemien, spektakuläre Ereignisse, Terroranschläge sind der Humus, auf dem sie besonders gut gedeihen und sich besonders verführerisch in Szene zu setzen wissen.



Der Kennedy-Mord von 1963 oder die erste Mondlandung von 1969 ziehen bis heute Verschwörungstheorien an wie der Misthaufen Fliegen. So haarsträubend verrückt sie mitunter klingen, sie erzeugen Sinn, bieten Erklärungen, geben Orientierung, knüpfen Ordnungsmuster, durch die der Einzelne in einer überkomplexen Wirklichkeit überraschend einfache Bewertungszusammenhänge erkennen kann.



Das Ganze funktioniert heute genauso wie früher. Mit dem einzigen Unterschied vielleicht, dass die Menschen früher über sehr wenig Informationen verfügten, wohingegen wir heutzutage über sehr viele Informationen verfügen.

Die erregende Vorstellung vom doppelten Boden hinter der Wirklichkeit

Die konspirativ-verschlungene Form der bayerischen Breze

Der Bayer, bekannt für sein grüblerisches Wesen und seine hintergründige Logik, liebt Andeutungen und Verdächtigungen. Je dunkler, desto besser und appetitanregender. Auch wenn er nach außen hin gerne so tut, als sei er gegen jede Art von Spekulation immun, erregt ihn die Vorstellung, dass die Wirklichkeit einen doppelten Boden besitzen könnte, auf dem Hexen, Jesuiten, Illuminaten, preußische Königsmörder, Brunnenvergifter, die linke Kampfpresse und andere obskure Interessenverbände ihr giftiges Saatgut ausstreuen.



Allein schon die verschlungene Form der Brezen belegt seine paranoide Lust am Konspirativen und Vielschichtigen. - Thomas Kernert, Liebhaber von Abschweifungen und Brezen, berichtet ...