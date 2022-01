Konfrontation an ukrainischer Grenze Welche Befürchtungen haben Sie?

Die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze spitzt sich zu. Gestern traf sich Außenministerin Baerbock mit ihrem russischen Amtskollegen Lawrow. Es wird betont: eine Lösung im Streit zwischen dem Westen und Russland soll am Verhandlungstisch gefunden werden. Wie sehen Sie die Situation derzeit? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.