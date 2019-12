Berichterstattung zum Klimawandel Michael Brüggemann, Klimaforscher: "Ein vielschichtiges Problem"

Seit Anfang der Woche findet in Madrid der UN-Klimagipfel statt. Das Thema Klimawandel ist allgegenwärtig in Nachrichten, Zeitungen und Magazinen. Aber wie wird darüber eigentlich berichtet? Michael Brüggemann ist Professor für Klimakommunikation und geht dieser Frage an der Universität Hamburg nach.

Nehmen wir doch mal eine typische Schlagzeile: Klimawandel unumkehrbar.

Was halten Sie davon?

Zunächst einmal ist das einfach korrekt. Es stimmt: Der Klimawandel ist da und wird weitergehen. Aber es ist unvollständig, weil es suggeriert, wir können nichts dagegen tun. Und so könnten die Menschen auf die Idee kommen, so weitermachen zu können wie bisher.

Ist es denn typisch in der Berichterstattung über den Klimawandel, dass das Negative, dieses Worst-Case-Szenario überwiegt?

Ja, es gibt die Berichterstattung, die auf diese Weise Katastrophen ausmalt. Aber auch solche, die über Lösungen diskutieren. Der Idealfall wäre eine Berichterstattung, die beides zusammenbringt: Es gibt ein gravierendes Problem, das wir nicht weg reden können. Dann aber auch tiefergehend fragt: was können wir als Gesellschaft, was kann die Politik, was kann der einzelne Mensch dagegen tun?

Kann man denn in der Berichterstattung über den Klimawandel zwischen den sozialen Medien und den „klassischen“ Medien unterscheiden? Gibt es da einen großen Unterschied?

Es gibt ein Riesenunterschied. Man kann nicht einfach von „den Medien“ sprechen. Es gibt vielmehr Medien, die wir nicht ohne Grund Qualitätsmedien nennen, die in die Tiefe gehen. Fachjournalisten, die das Thema Klimawandel durchdringen und wirklich verstanden haben. In der breiten Welt des Internets gibt es natürlich alles Mögliche, jede Verschwörungstheorie ist dort zu finden.

"Das Kathastrophen-Szenario erregt zwar Aufmerksamkeit, weil wir als Menschen darauf getrimmt sind, den Säbelzahntiger zu suchen. Wir müssen Gefahren identifizieren, um zu überleben. Wenn wir diese Gefahren aber nicht kontrollieren können, dann kann das dazu führen, dass wir versuchen, diese zu ignorieren und zu leugnen." Prof. Michael Brüggemann

Was wollen die Leute denn eigentlich hören? Sind sie überhaupt interessiert an dieser ausführlicheren Berichterstattung?

Als Mensch will man es gerne bequem und nicht kompliziert haben. Und am Einfachsten ist nun mal eine Berichterstattung, die sagt, dass man nichts an seinem Lebensstil ändern muss, nichts an unserer Politik. Deshalb glauben wir so etwas erst einmal lieber als eine komplexe Erläuterung, die darauf hinausläuft, dass wir unseren gesamten Lebenswandel ändern müssen.

Ist die Berichterstattung über den Klimawandel vielleicht auch so schwierig, weil das Thema so wahnsinnig komplex ist?

Die Berichterstattung über den Klimawandel ist nicht zuletzt wegen Protesten wie "Firdays for Future" sehr präsent.

Auf jeden Fall ist es eben ein vielschichtiges Problem. Es gibt keine einfache Lösung dafür und die Naturwissenschaft dahinter ist sehr kompliziert und mit Unsicherheiten behaftet. Das macht es alles sehr schwierig. Und für die Journalisten macht es die Tatsache schwierig, dass es ein langfristiger Prozess ist und nicht irgendwie ein Ereignis, das jetzt passiert und über das ich relativ einfach berichten kann. Auf die Menschen stürmen so jede Menge Informationen ein, nicht nur journalistische, sondern vor allem auch Werbebotschaften, den ganzen Tag lang, und unser Gehirn muss diese verarbeiten. Ein Großteil der Verarbeitung besteht nun darin, dass wir Dinge vergessen. Das haben wir auch bei der Klimapolitik herausgefunden. Die Leute vergessen viel, weil das Gehirn einfach das aussortiert, was einem nicht immer wieder erklärt wird, und dessen Bezug zum eigenen Leben nicht unmittelbar klar ist.

Was wissen die Menschen also ganz konkret über den Klimawandel?

Über die grundlegenden Fakten wissen die Deutschen eigentlich ganz gut Bescheid.

Aber wenn es um Klimapolitik geht, um Details, dann haben die Leute nicht unbedingt viel mitbekommen Beispielsweise bei der Frage, wie viel Emissionen Deutschland pro Kopf ausstößt, im Vergleich zu anderen Ländern wie Indien oder China, wo die Emissionen pro Kopf tatsächlich viel niedriger sind. Oder der Tatsache, dass wir als Menschheit insgesamt weltweit unsere Emissionen überhaupt nicht reduziert haben. Im Gegenteil, der Anstieg geht immer weiter.

Was könnten denn die Medien besser machen, damit sich da was ändert?

Es wäre gut, nicht nur kurz über ein einzelnes Ereignis, zu berichten, wie z.B. jetzt dem ein Klimagipfel. Sondern Fakten zu erklären und immer wieder Hintergrundinformation zu liefern: welche Rolle spielt Deutschland, welchen Beitrag leisten wir? Was ist das Problem?