Kommentar: Wissenschaftskommunikation in der Krise: Mühsam aber notwendig!

Virologen sind im seit Beginn der Corona-Pandemie gefragte Gesprächspartner und plötzlich weniger im Labor, als vielmehr in den Medien präsent. Kommentatorin Jeanne Turczynski findet das wichtig und zwingend notwendig. Dass das Robert-Koch-Institut nun weniger Pressekonferenzen geben möchte, findet sie falsch.

Es ist eine anstrengende Zeit. Für alle. Für die Menschen, die sich nicht mehr begegnen können und ihre Liebsten lange nicht sehen durften. Für die, die nicht mehr arbeiten, für die Kinder. Und natürlich ist es auch eine harte Zeit für die Wissenschaft. Sie muss Ergebnisse liefern und – noch schwieriger die auch so erklären, dass man sie versteht.

Tägliche Zahlen und Konferenzen

Das Robert-Koch-Institut in Berlin, Deutschlands oberste Seuchenschutzbehörde, hat das in weiten Teilen ordentlich gemacht. Täglich eine Pressekonferenz, täglich Zahlen vorlesen und erklären. Aber es gab auch Schwächen bei der Krisenkommunikation. Zum Beginn wollte man vor allem keine Panik, deshalb predigte Behördenchef Lothar Wieler die Besonnenheit. Als die Pandemie an Fahrt gewann, begann die Jagd auf die Zahlen. Zunächst hat man die Verdopplungszahlen als entscheidendes Maß gepredigt, dann kam der Reproduktionsfaktor ins Spiel. Und damit begann die Verwirrung. Plötzlich war die Verdopplungszahl nicht mehr wichtig, plötzlich wurde die R-Zahl neu berechnet und Deutschlands oberster Seuchenschützer verhedderte sich.

Verwirrendes Wissen

Ihm erging es wie vielen anderen Forscherinnen und Forschern auch. Er wurde nicht mehr verstanden. Die Politik schimpfte über angebliche Meinungsschwankungen. Dahinter steckt ein falsches Verständnis von Forschung. Sie liefert keine Fakten, sie sucht nach Interpretationen von teilweise unvollständigen Daten. Und weil in dieser Pandemie oft überhaupt nicht klar ist, was wir wissen, und wie wir mit dem fehlenden Wissen umgehen, braucht es in diesen Zeiten Experten, die die drängenden Fragen stoisch beantworten, auch wenn die Tonlage immer schärfer und unruhiger wird. Und das vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal. Bisher waren die Vertreter des Robert-Koch-Instituts solche verlässlichen Stimmen.

Die Pandemie beherrschbar machen

Jeanne Turczynski, Redakion Bildung und Wissen

Nun will die Behörde keine regelmäßigen Pressekonferenzen mehr machen. Die Pandemie sei keineswegs vorüber, heißt es. Im Gegenteil, es könne sogar eine neue Welle geben. Der RKI-Vize sagte das just kurz nachdem Bund und Länder sich auf eine Obergrenze für Infektionen geeinigt hatten, um die Pandemie beherrschbar zu machen. Wieder eine neue Zahl, wieder stehen drängende Fragen an. Deutschlands oberste Seuchenschützer wären jetzt wirklich gefragt. Risikokommunikation, nicht wegducken. Das wäre jetzt der richtige Weg!