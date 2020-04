Kommentar Wirrwarr um Eindämmungsmaßnahmen

Meine Lieblingsbuchhändlerin darf keine Kunden in ihren Laden lassen. So sieht es die Allgemeinverfügung vor, mit der Bayern die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen will. Ein Zeitschriftenhändler bei mir um die Ecke hingegen, der auch Zigaretten und Lottoscheine verkauft, hat offen. Immerhin versuchen die Raucher in dem Laden einen Sicherheitsabstand einzuhalten.

Wirrwarr überall

Man soll ja nicht sarkastisch sein in diesen ernsten Zeiten, aber es ist schon irre, wenn man sich vorstellt, dass Menschen auf Abstand gehen, damit sie sich beim Zigarettenkauf nicht mit einer Lungenkrankheit infizieren. In Berlin oder Sachsen-Anhalt ist übrigens nicht nur der Tabakhandel weiter geöffnet, sondern auch der Buchhandel. Meine Friseurin durfte die ersten Tage nach Bekanntgabe der Allgemeinverfügung ihre Kunden noch bedienen. Die sollten untereinander Abstand halten, so hieß es. Die Friseurin selbst konnte das freilich schlecht befolgen - Inzwischen ist auch ihr Laden zu.

Ähnlich groß ist der Wirrwarr bei der Frage, wer auf das neue Coronavirus getestet wird: Diejenigen, die Symptome zeigen? Die, die keine Symptome zeigen, aber mit einem Kranken zu tun hatten? Diejenigen, die einfach sicher gehen wollen, nicht infiziert zu sein?

Erst nachdenken, dann handeln

Wie gesagt: Man soll nicht sarkastisch sein in diesen ernsten Zeiten. Und wenn ich auf die Online-Portale italienischer Zeitungen klicke, dann bin ich schlagartig nicht mehr sarkastisch, sondern es läuft mir kalt den Rücken herunter. Und ich stimme auch allen Politikern zu, die sagen: Wir können die Pandemie nicht einfach laufen lassen. Aber ich stimme vor allem auch den Wissenschaftlern zu, die sagen: Bevor wir etwas tun, müssen wir innehalten und nachdenken.

Und sich zwischendurch beraten lassen

Ich erinnere mich immer wieder an den 13. März. An diesem Tag sagte Professor Christian Drosten, der als einer der am besten informierten Fachleute zum Thema Corona-Pandemie gilt, im ARD-Podcast wörtlich: "Jetzt ist die Zeit, in der die Politik unbedingt mal ein paar Tage Ruhe braucht, um sich beraten zu lassen." Der bekannteste Virologe Deutschlands empfahl den Politikern, sie sollten nicht nur mit Virologen reden, sondern auch mit Soziologen, Ökonomen, Juristen, Psychologen. Keine 48 Stunden später verkündete die bayerische Staatsregierung die einschneidendsten Beschränkungen des öffentlichen Lebens seit dem Zweiten Weltkrieg. Schneller noch war Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, der hatte einen Tag zuvor schon Radikal-Maßnahmen verkündet.

Schnelligkeit schadet

Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich trage die geltenden Beschränkungen vom Grundsatz her durchaus mit. Das tue ich, weil die ganz überwiegende Mehrheit der Leute, die etwas von ansteckenden Krankheiten verstehen, sagt: Wir haben kein anderes Mittel gegen dieses Virus als Abstand halten. Wie sich dieses Abstand-Halten am klügsten umsetzen lässt, findet man aber nicht durch einen Wettbewerb der schnellsten und überraschendsten Entscheidungen heraus. Dieser Wettbewerb hat uns einen beträchtlichen Wirrwarr beschert. Und dieser Wirrwarr sorgt dafür, dass gegen einen Grundsatz der Medizin verstoßen wird, der so alt ist, dass viele Ärzte ihn auf Latein kennen, er beginnt mit den Worten "Primum non nocere", auf Deutsch: "Erstens nicht schaden." Und weiter heißt es: "Zweitens vorsichtig sein." Von schnell sein und ganz männlich, vermeintliche Stärke zeigen, ist in diesem alten medizinischen Grundsatz nicht die Rede.