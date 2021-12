Kommentar Warum es auf fromme Lippenbekenntnisse nicht ankommt

Die Regierung ist ein Spiegelbild der Gesellschaft

In Deutschland herrscht Religionsfreiheit. Dazu zählt auch die Freiheit, den lieben Gott bei der Amtsübernahme außen vor zu lassen. Die neue Bundesregierung ist nur das Spiegelbild der Gesellschaft, die sie repräsentiert. Gerade noch etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist Mitglied einer der großen Kirchen. Ob gläubig oder nicht, darüber gibt die Statistik keine Auskunft. Die neue Außenministerin schon. Annalena Baerbock ist Protestantin, bezeichnet sich selbst allerdings als "nicht gläubig". Die anderen Spitzen dieser Koalition zahlen keine Kirchensteuer. Christian Lindner ist mit 18 aus der katholischen Kirche ausgetreten, Robert Habeck sieht sich als "säkularer Christ" und an Kanzler Olaf Scholz ist einzig sein Arbeitsethos protestantisch .

Belastungsprobe für Verhältnis Staat-Kirche

Dieser biographische Hintergrund der Protagonisten hat seinen Niederschlag im Koalitionsvertrag gefunden. Die Ampel traut sich an einige heiße Eisen, die das Staats-Kirchen-Verhältnis auf eine Belastungsprobe stellen könnten.

Unproblematisch dürfte das Vorhaben sein, einen 100 Jahre alten Verfassungsauftrag endlich zu erfüllen und die Staatsleistungen an die Kirchen abzulösen. Immerhin mehr als 500 Millionen Euro im Jahr als Wiedergutmachung für die in der Säkularisation erlittenen Verluste. Dass das irgendwann einmal ein Ende haben muss, sehen auch die Kirchen ein. Offen ist nur die Frage, wie hoch die Abschlagszahlung ausfällt.

Kritischer dürften die Kirchen, vor allem die katholische Kirche, den Plan sehen, den Paragraphen 219a ersatzlos zu streichen. Der verbietet Ärztinnen und Ärzten öffentlichen Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch. Und großes Konfliktpotential gibt es beim Thema "kirchliches Arbeitsrecht". Da genießen die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände mit insgesamt rund 1,3 Millionen Beschäftigten einen Sonderstatus. Mit eingeschränkter betrieblicher Mitbestimmung, mit eigenem Tarifrecht und besonderen Loyalitätsverpflichtungen für Mitarbeiter, die dazu führen, dass einer Erzieherin in einem katholischen Kindergarten gekündigt werden kann, wenn sie zum zweiten Mal heiratet. Die neue Regierung will das kirchliche an das staatliche Arbeitsrecht angleichen. Da kann es, da wird es knallen.