Kommentar Warnstreiks passen nicht in diese Zeit

Es passt einfach nicht ...

die Warnstreiks und die Tarifrunde selber. Es passt einfach nicht in eine Zeit, in der die Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen. Kommt die zweite Corona-Welle oder ist sie vielleicht schon da? Wird es wieder einen Lockdown geben? Ist ihr Arbeitsplatz gefährdet?

Forderungen gerechtfertig

Unbestritten haben gerade die Beschäftigten im öffentlichen Dienst seit März bewiesen, wie sehr man sie gerade in Krisenzeiten braucht – und zwar nicht nur das Pflegepersonal in den Kliniken. Auch die Reinigungskräfte auf den Stationen, die Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die Vermittler der Bundesagentur für Arbeit, die Polizisten, die Verwaltungskräfte in den Rathäusern und und und. Sie haben einen guten Job gemacht. Dass sie dafür auch entsprechend bezahlt werden wollen, ist ihr Recht. Ihnen ein Plus auf dem Gehaltszettel zu verweigern, weil ihr Arbeitgeber coronabedingt mit leeren Taschen dasteht, das haben sie nicht verdient.

Warnstreik wird nicht helfen

Trotzdem: Es passt jetzt einfach nicht, dass sie aus Protest ihre Arbeit niederlegen. Denn gerade im öffentlichen Dienst sind sie darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger Verständnis zeigen für die berechtigten Forderungen. Die meisten Steuerzahler haben dieses Verständnis bisher gehabt. Fraglich, ob das auch diesmal so ist. Wie gesagt: Sie haben andere Probleme. Der Streik ist ein Grundrecht und das ist gut so. Nur müssen sich die Gewerkschaften schon die Frage stellen, ob dieser Warnstreik ihnen gerade jetzt weiterhilft. Ich fürchte: nein.

Weniger Geld da

Da tauchen dann gleich wieder Stimmen derer auf, die von sicheren Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst sprechen, was angesichts der vielen befristeten Verträge nicht stimmt. Oder die Klage über unfähige und arbeitsunlustige Kräfte in den Behörden – ein Pauschalurteil. Der öffentliche Dienst hat ein Lob verdient – und höhere Einkommen. Doch das jetzt mit Warnstreiks und so lange vor dem dritten Treffen am Verhandlungstisch Ende Oktober durchsetzen zu wollen passt nicht. Mal abgesehen davon, dass vermutlich nicht das angemessene Lohnplus durchzusetzen ist. Aber auch die Arbeitgeber und ihr Verhalten in der Tarifrunde passen nicht. Es gebe angesichts der Kassenlage wenn überhaupt nur wenig zu verteilen – sicher.

Kann ein Schlichter helfen?

Aber für Corona und die Folgen sind nicht ihre Beschäftigten verantwortlich. Sie zur Kasse zu bitten, ist falsch. Und wer weiß, wie es um die Kassenlage in einem halben Jahr bestellt ist. Das Angebot der Gewerkschaften, die Tarifrunde erst einmal auszusetzen und den 2,3 Millionen Mitarbeitern eine Einmalzahlung zu überweisen, war vernünftig. Darauf haben sich Bund und Kommunen aber nicht eingelassen. Ein Fehler. Es passt nicht. Aber vielleicht finden sie ja noch zusammen am Verhandlungstisch bevor es zu flächendeckenden Streiks kommt – zur Not mit Hilfe eines Schlichters. Das würde passen.