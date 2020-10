Kommentar Verlängerte Ferien grenzen aus

Die Verwendung der Verlaufsform im Englischen, die Berechnung der Oberfläche einer Orange oder "wie schreibe ich eine Bewerbung?": Das ist Unterricht. Unterricht kann analog im Klassenzimmer stattfinden und wie wir seit dem Lockdown wissen mehr oder weniger gut auch digital. Es gibt vereinzelte Schüler, die sich außerdem in den Ferien ausdauernd mit Vokabeln und Mathematik beschäftigen, weil Papa und Mama sie motivieren, abfragen, oder der Nachhilfelehrer sowieso regelmäßig vorbeikommt.

Gesellschaftliches Wolkenkuckucksheim

Für viele Mädchen und Jungen aber wäre eine mehrwöchige Verlängerung der Winterferien wie es zweien in gesellschaftlichen Wolkenkuckucksheimen schwebende Unions-Bundestagsabgeordnete vorgeschlagen haben, eine persönliche Katastrophe. Diese Kinder und Jugendliche wären damit endgültig „der Corona-Jahrgang“ – abgehängt, ausgegrenzt, kollateral-geschädigt. Weil Schule, das heißt Präsenzunterricht, für viele der einzige Ort ist, wo sie Struktur, Stabilität und Beachtung erfahren und im traurigsten Fall für ein paar Stunden sicher sind vor Gewalt.

Schule ist Teilhabe

Mit jedem Tag, der ausfällt, bricht für diejenigen, die nicht das Glück einer bildungsbürgerlichen oder zumindest unterstützenden Familie haben, ein Stück Teilhabe weg. Ihre klitzekleine Chance, via Bildung doch noch ein ansehnliches Stück vom Kuchen abzubekommen, schrumpft. Es wäre schlimm, wenn überdrehte Corona-Schutzmaßnahmen die soziale Spaltung ruckartig vertiefen.

Aber die Regulierungsmanie von Politikern scheint mehr darum zu kreisen, sich selbst wichtig zu machen. Wissenschaftliche Argumente werden vernachlässigt.

Laut einer seriösen Studie der europäischen Länder haben bislang nur vier Prozent aller Covid-19-Fälle Kinder unter achtzehn Jahren betroffen. Im Klassenzimmer findet also kein virales Super-Spreading statt. Bei einer Verlängerung der Schulferien ginge jegliche Verhältnismäßigkeit verloren, berufstätige Eltern hätten Stress – und was würden die Schüler machen? Wahrscheinlich gemeinsam in der Kälte oder in überheizten Wohnungen herumhängen – Corona lässt grüßen. An alle Landespolitiker der Republik deshalb die Bitte: kein weiteres Super-Spreading von undurchdachten und noch dazu unsozialen Vorschlägen.