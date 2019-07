Kommentar Urteil im Wolbergs-Prozess: "Klug aber nicht klar"

Wirkliche Klarheit gab es seitdem nie in der sogenannten Regensburger Parteispenden- oder Korruptionsaffäre. Und Klarheit schafft auch das Urteil nicht, auch wenn sich das viele erhofft hatten und sich die Angeklagten in ihren Unschuldsbekundungen bestätigt sehen.

Trotzdem ist es aber ein kluges Urteil. Warum?

Die Kammer – allen voran die Vorsitzende Elke Escher – hat die Angeklagten sichtlich als Menschen wahrgenommen. In erster Linie Joachim Wolbergs. Und damit auch das Leid anerkannt, das das Verfahren mit sich gebracht hat. U-Haft, ständige Verdächtigungen, manch üble Geschmacklosigkeit in der Presse charakterisierten diese harte Zeit der Angeklagten. Das Gericht sieht darin bereits eine Strafe. Und das ist eine vernünftige Herangehensweise, die dem Rechtsstaat gut zu Gesicht steht. Wörtlich sprach die Vorsitzende davon, dass Wolbergs vor den Trümmern seines Lebens stehe. Und ja, das ist ihm anzusehen und das muss bewertet werden.

Verstöße gegen Grundrechte

Klug ist das Urteil auch, weil sich die Kammer mehr Zeit genommen zu haben scheint, als die Ermittler und weil sie ihrer Rolle damit gerecht wurde. Zumindest deutete die monatelange Beweisaufnahme auf tiefste Detailarbeit hin. Heute hat die Vorsitzende der Staatsanwaltschaft wieder einmal den Spiegel vorgehalten: Sie sieht Verstöße gegen Grundrechte, weil Verteidigergespräche abgehört und nicht wie vorgeschrieben gelöscht wurden. Und sie kritisiert, dass abgehörte Telefonate falsch abgetippt und Aussagen aus dem Kontext gerissen wurden. Auch das wirft einen Schatten auf das Verfahren und muss Erwähnung finden.

Kluges aber unklares Urteil

Deshalb ist es also ein kluges Urteil aber klar ist es nicht. Die Kammer hat Joachim Wolbergs zwar wegen eines Korruptionsdelikts verurteilt, vertritt aber gleichzeitig die Position, dass man nicht von einer Korruptionsaffäre sprechen könne. Weil sie maßgebliche Vorwürfe der Staatsanwaltschaft anerkennt, diese aber ohne Konsequenzen bleiben.

Verbotene Parteispenden und private Vorteile

Joachim Wolbergs ist in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig, er hat insgesamt rund 150.000 Euro an Parteispenden verbotenerweise angenommen. Das ist immerhin rund ein Drittel der Gesamtsumme, um die es im Prozess ging. Geflossen sei das Geld in gestückelten Beträgen knapp unter der Veröffentlichungsgrenze – ganz so, wie es die Staatsanwaltschaft angeführt hatte. Wolbergs hatte nie ein Problem damit, vom wichtigsten Bauunternehmen der Stadt derart hohe Zahlungen anzunehmen. Auch gab es, wie die Hauptverhandlung gezeigt hat, private Vorteile für Wolbergs – konkret unter anderem übernommene Handwerkerrechnungen. Dass all das folgenlos bleibt, erschließt sich nur mehr den Rechtsexperten.

Kein Rechtsfrieden

Rechtsfrieden wird dieses Urteil deshalb nicht schaffen – es ist nichts als eine Station auf dem langen Weg zum Bundesgerichtshof. Doch es führt auch vor Augen, dass es längst keine leichten Antworten mehr gibt, auf die Fragen, die in Regensburg seit Juni 2016 gestellt werden. Vieles ist wohl eher grau als schwarz und weiß. Das hat sich mit diesem Urteil nicht verändert.