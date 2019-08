Kommentar Staatsanleihe Klimaschutz ist eine Mogelpackung

CSU Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist am Wochenende mit einer neuen Idee hervorgetreten. Zur Finanzierung des Klimaschutzes, so der Politiker in einem Interview, sollte man eine staatliche Anleihe ausgeben, mit jährlich zwei Prozent Zinsen für Sparer auszugeben. Klingt erstmal gut, ist aber eine Mogelpackung und klingt arg nach wahlkampf-Schlager.

Die Idee ist nicht neu, aber trotzdem gut: Bürger investieren in den Klimaschutz und verdienen sogar noch Geld damit. Eine Staatsanleihe, die zwei Prozent Rendite pro Jahr bringt, ist in den aktuellen Niedrig- bis Negativ-Zinszeiten hoch attraktiv. Jeder Einzelne könnte Geld geben für Klimaschutz und Rendite mit nach Hause nehmen. Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, geht mit diesem Vorschlag in die richtige Richtung. Und er ist nicht der erste: Auch CSU-Vize-Fraktionschef Nüsslein hat schon Klima-Staatsanleihen, wie auch Öko-Schatzbriefe, gefordert. Genau wie die Grünen – ihre Finanzpolitiker schlagen einen öffentlichen Investitionsfonds vor, auch für Klimaschutz, aus dem Bürger eine feste Rendite ziehen würden.

Fetisch "schwarze Null"

Der Haken, oder besser, der Eiertanz dabei allerdings: Gleichzeitig fordern Unionspolitiker weiterhin – wie einen Fetisch – die schwarze Null. Die müsse unbedingt gehalten werden, keine Neuverschuldung also. Vor allem, um DAS nicht zu gefährden, bringen sie Klima-Staatsanleihen ins Spiel. Damit würde sich der Staat nicht selbst verschulden und Kredite fürs Klima aufnehmen, sondern das den Bürgern überlassen. Für deren Rendite müsste er aber aufkommen – sprich: Es kostet genauso Geld, was aber über eine Art "Nebenhaushalt" laufen würde. Die Regierung könnte die "schwarze Null" weiter präsentieren. Und könnte ihre kostspieligen Klimaschutzausgaben finanzieren.

"Wir wollen wir Bürgerinvestitionen in den Klimaschutz mit garantierten Positivzinsen anreizen und honorieren." Alexander Dobrindt

Etwas von einer Mogelpackung

Nur: Wäre es vielleicht insgesamt billiger, selbst Schulden aufzunehmen für Klima-Investitionen, wo das doch derzeit keine Zinsen kostet, gar Geld bringt? Das testet die Union nicht mal, aus Angst, dann in den Verdacht des neuen Schuldenmachens zu kommen. Der Dobrindt-Vorschlag hat also etwas von einer Mogelpackung. Und hört sich zudem arg nach einem Wahlkampf-Schlager an, wenn der Christsoziale von "Positivzinsen für Klimainvestitionen statt Negativzinsen zur Geldvernichtung" tönt. Genau wie seine Unterstützer, die Fraktionsvizes der Union, Nüsslein und Jung: Sie nennen die Klima-Staatsanleihen-Idee plakativ eine "Bürgerinitiative für die grüne und schwarze Null, statt null Rendite und null Bock."

Unangenehme Wahrheiten gehören dazu

Dazu kommt, dass die Union weiter den gleichen Fehler macht wie bisher: zu behaupten, dass sich wirksamer Klimaschutz nur mit Anreizen machen ließe, ist ein Märchen. Klar sind innovative Technologien gut. Aber mit ihnen allein sind Klimaziele nicht zu schaffen. Die Bundesregierung muss auch klar sagen, was es nicht mehr geben soll. Unangenehme Wahrheiten gehören dazu, statt nur Subventionen zu verteilen. Wer ehrlich ist, nimmt Bürger mehr mit, als wenn er das Blaue vom Himmel verspricht. Gepaart allerdings mit Entlastungen für die, die es wirklich brauchen.

Für dumm verkaufen lassen sich die Wähler nämlich nicht. Auch wenn die Idee, möglichst viele Bürger für den Klimaschutz mitzunehmen, und sie dabei auch noch Geld verdienen zu lassen, eine gute ist.