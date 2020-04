Kommentar Söder zeigt Mut

Am Anfang war Markus Söder der Schnellste beim Einführen von besonders strengen Corona-Regeln. Nun will er der Langsamste sein beim Lockern. Trotzdem bleibt der bayerische Sonderweg in der Corona-Krise richtig – meint Susanne Betz aus unserer Politikredaktion.

Markus Söder wandelt sich in der Corona-Krise vom zupackenden Macher zum vorsichtigen Minimalisten. Nur einen kleinen Spalt lässt er die Tür aus der Isolation öffnen und erlaubt neuerdings Frühlingsspaziergänge mit einer handverlesenen Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört – so wie es im Rest der Republik schon gilt.

Tun, was weh tun muss

Bayerische Kinder und Jugendliche werden Wochen später als ihre Altersgenossen in Sachsen oder Nordrhein-Westfalen wieder richtig zur Schule gehen. Ansonsten mutet Söder den Bayern noch einiges zu, was Bayern weh tun muss: kein Gäubodenvolksfest in Straubing, allerhöchstwahrscheinlich kein Oktoberfest in München, und ebenso unwahrscheinlich der Strandurlaub auf Mallorca oder in der Toskana.

Warum tut der bayerische Ministerpräsident das?

Warum drückt er nicht wie sein Düsseldorfer Amtskollege Armin Laschet von der Schwesterpartei CDU schneller auf die Reset-Taste? Wohlwissend, dass Eltern, die zum Großteil auch Arbeitnehmer sind, oft verzweifeln im Homeoffice am Küchentisch zwischen verkleckerten Malkastenfarben von Zweitklässlern und kryptischen Physikaufgaben von Neuntklässlern.

Sonderweg aus gutem Grund

Auch die bayerische Wirtschaft sitzt der Regierung im Nacken und warnt vor einer ökonomischen und sozialen Depression, wenn der Laden nicht rasch in Gang kommt. Söder aber hat sich dem Druck verweigert. Er geht – wieder einmal – einen Sonderweg, aus gutem Grund.

Der wahre Beschützer

Erstens macht es Sinn, dass das Bundesland, das am nächsten zu den Hot-Spots in den österreichischen Skigebieten liegt und am meisten von der Epidemie betroffen ist, schärfere und länger anhaltende Maßnahmen ergreift. Zweitens ist Söder durch Corona nicht weniger Bauch-Politiker als zuvor. Im Gegenteil. Mit 94 Prozent Wählerinnen und Wählern im Rücken, die laut Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks sein Krisenmanagement schätzen, traut er sich erst recht was: den unpopulistischen Populisten nämlich. Den wahren Beschützer, der grausamer sein muss als die anderen.

Wieder absolute Mehrheit für die CSU?

Wenn Bayern durch Vorsicht letztlich besser durch die Krise kommt, eine zweite Virus-Welle vermeidet, dann zahlt sich das langfristig auf Söders politisches Konto ein. Ein Wiedererreichen der absoluten Mehrheit für die CSU würde Söder zum stärksten Politiker in Deutschland machen – zumal wenn in Berlin ein schwacher CDU-Bundeskanzler Laschet regieren sollte.