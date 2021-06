Kommentar "Seepferchen" statt Luftfilter - das ist zu wenig Unterstützung für Kinder

Ein Schwimmkurs – das berühmte Seepferdchen – und ein Zuschuss für den Sportverein. Jetzt macht die Staatsregierung also den Geldbeutel auf für die Kinder und Jugendlichen. Für diejenigen, die in der Pandemie sehr gelitten haben. Aber damit wird die Staatsregierung ihrer Ankündigung nicht gerecht, Kinder und Bildung zu priorisieren. Letztes Jahr hat Ministerpräsident Markus Söder gesagt: Schule und Kitas sind die wichtigsten Bereiche. Dafür sind Seepferdchen und Sportverein aber zu wenig.

Schwimmkurs fürs Kinder - schon vor Corona schwierig

Und: hat ein Mitglied der Staatsregierung schon VOR Corona mal versucht, einen Platz in einem Schwimmkurs fürs Kind zu ergattern? Oder ein Kind in einem Schwimmverein unterzubringen? Nur so als kleiner Realitätstipp: gerade in den Städten alles voll, zu wenig Kapazitäten. Da ändert auch ein finanzieller Zuschuss nichts.

Luftfilter in Klassenzimmer fehlen nach wie vor

Jetzt wäre Geld an ganz anderer Stelle gefragt, um Kinder und Jugendliche maximal zu unterstützen: Zum Beispiel mit Luftfiltern für alle Klassenzimmer. Da wäre das Geld gut angelegt.

So könnte auch bei einer vierten Corona-Welle der Unterricht stattfinden – wovon übrigens alle Kinder und Jugendlichen profitieren würden.

"Whatever it takes" - gilt nur anderswo

Die Kommunen verpflichten, in jedem Klassenzimmer einen Luftfilter einzubauen, das will die Staatsregierung nicht. Dann würde nämlich das Prinzip greifen: Wer anschafft, zahlt. Deshalb übernimmt der Freistaat nur 50 Prozent der Kosten. Er sehe da schon die Kommunen in der Pflicht, sagt der Ministerpräsident.

Wie war das doch, als es darum ging, Geld in die Wirtschaft zu pumpen? "Whatever it takes" hieß es da. Überbrückungshilfen, Soforthilfen, Steuerstundungen und so weiter. Von 50 Prozent war bei der Wirtschaft nicht die Rede. Auch deshalb sind 50 Prozent für Luftfilter nicht ausreichend.

Am Schuljahresende keine Luftfilter in Sicht