Kommentar Notbetreuung trifft auf träge Ministerien

Viele Bevölkerungs- und Berufsgruppen leisten seit Wochen Immenses in der Corona-Krise. Dazu gehören ohne Zweifel auch Eltern. Arbeit, Schule und Kindergarten von zuhause aus – auf Denglisch heißt das Home-Office, Home-Schooling und Home-Kindergardening, wer das über einige Wochen praktizieren musste, und zum Teil auf bisher unbestimmte Zeit weiter stemmen muss, weiß, dass das auf Dauer nicht geht, ohne dass alle Beteiligten an ihre Belastungsgrenze kommen.

Ab heute dürfen Abschlussklassen wieder in die Schulen, Läden bis zu einer bestimmten Größe dürfen wieder öffnen – so hat das Ministerpräsident Markus Söder vor eineinhalb Wochen angekündigt. Zusätzlich wird die Notbetreuung an Schulen und in KiTas ausgeweitet, damit die betroffenen Eltern ihrer Arbeit auch nachgehen können.

Bürokratie passt nicht zu Notfall-Zeiten

Das Formular, mit dem Eltern diese Notbetreuung beantragen können, steht erst seit Freitagnachmittag online. Das Kultus- und das Sozialministerium haben über eine Woche gebraucht, um dieses Formular zu erstellen. Von Krisenmodus und dem Druck, dem alle anderen ausgesetzt sind, keine Spur. Auf Nachfrage wird auf Abstimmungsbedarf zwischen den Häusern verwiesen. Während die Ministerien also ihre üblichen Abstimmungsabläufe einhielten, können Eltern nun am Wochenende beantragen, dass ihre Kinder ab heute in die Notbetreuung gehen und die KiTas müssten das übers Wochenende organisiert haben – inklusive Hygienekonzepte und Einteilung in kleine Gruppen.

Der Laden muss laufen

Die Trägheit der Ministerien ist ein Hohn, für alle, die seit Wochen über ihre Grenzen gehen, damit der Laden irgendwie läuft, sei es zuhause oder in der Arbeit.

Familien mehr auf dem Schirm haben

Sie ist aber auch ein Indiz dafür, dass die Politik, bei allen schwierigen und einschneidenden Entscheidungen, die derzeit getroffen werden müssen, die Situation von Familien zu wenig auf dem Schirm hat. Eltern haben, anders als Lehrerverbände und Wirtschaft, keine starke Lobby, die laut ihre Interessen vertritt und ihre Situation schildert. Dabei müsste es im Fokus der Entscheider und Entscheiderinnen derzeit stehen, wie Familien, und auch Alte und Schwache, irgendwie gut durch diese Zeit kommen.