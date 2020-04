Kommentar Kommunikation in Zeiten von Corona

Viele Menschen sind verunsichert und diese Verunsicherung hat die Politik mit verursacht, sagt unsere Kommentatorin. In der Corona-Krise hängen politische Entscheidungen ganz besonders von wissenschaftlichen Erkenntnissen ab und daher komme es jetzt ganz besonders auf transparente Kommunikation an!

Im Netz macht man sich schon lustig. Es gibt dort eine Liste von Corona-Regeln. Zum Beispiel "Im Prinzip dürfen Sie das Haus nicht verlassen – aber wenn sie es möchten, dann dürfen Sie schon", oder: "Masken sind nutzlos, aber Sie sollten unbedingt eine tragen, denn sie kann Leben retten." Und so weiter. Das ist natürlich witzig gemeint, aber es zeigt: Viele Menschen sind verunsichert. Und diese Verunsicherung hat die Politik mit verursacht.

Politik in der Zwickmühle

Natürlich ist die Politik in einer Zwickmühle. Sie muss nicht nur abwägen zwischen der drohenden Überlastung von Krankenhäuser, wegbrechenden Arbeitsplätzen und den sozialen Folgen der Isolation. Sie muss auch liefern, selbst wenn die wissenschaftlichen Grundlagen für bestimmte Entscheidungen nicht eindeutig sind oder sogar fehlen. Was normal ist in der Wissenschaft.

Wir wissen beispielsweise noch immer nicht, wie viele Menschen sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben – denn eine der Gemeinheiten von SARS-Cov 2 ist, dass der Erreger im Körper ist und trotzdem oft keine Symptome verursacht. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass die berühmte Reproduktionszahl R – wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt – gar nicht exakt berechenbar ist. Wir wissen auch nicht, wie lange Antikörper im Blut uns immun gegen Covid-19 machen. Und schon gar nicht gibt es gesicherte Studien, wie gut Masken die winzigen Erreger davon abhalten, in die Lunge einzudringen und dort Schaden anzurichten.

Fehler kommunizieren

Für die Wissenschaft gehören Unsicherheiten zum Alltag. Zwar haben auch Forscher oft ihre Mühe damit, Einschränkungen oder Fehler von Studien zu kommunizieren – auch sie kommen in die Versuchung, Wahrheiten zu verkünden, um die Sehnsucht vieler Menschen nach Eindeutigkeit zu befriedigen. Aber im Prinzip weiß jede Wissenschaftlerin, jeder Forscher, dass es keine Wahrheit gibt, sondern nur die Interpretation von Daten.

Fehlende Fehlerkultur

Für Politiker ist der Umgang mit wissenschaftlicher Unsicherheit ungewohnt. Das merkt man beim bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger, der sagt: Er ärgere sich über Wissenschaftler, denn sie änderten alle drei Tage ihre Meinung. Der Minister sollte sich nicht darüber beschweren, vielmehr müssen Politiker lernen, diese Unsicherheit deutlich auszusprechen. Wer sich auf die Reproduktionszahl beruft und sagt, "wenn die unter Eins sinkt, dann machen wir die Geschäfte wieder auf", müsste dazu sagen: "Wir sind uns nicht sicher, wie genau wir R berechnen können." Es darf auch nicht passieren, dass man wochenlang sagt, Masken bringen nichts und sie sind sogar gefährlich, aber dann eine Maskenpflicht verordnet. Die Botschaft muss heißen: Es gibt keine zuverlässigen Studien darüber, wie ein Mundnasenschutz die Ausbreitung des Corona-Virus bremst. Aber es ist wahrscheinlich, dass das Tuch vor dem Gesicht wenigstens einen Teil der Virenlast abfängt. Und weil es im Moment keine besseren Maßnahmen gibt, halten wir die Maskenpflicht für vertretbar.

Unsicherheiten kommunizieren

In der Corona-Krise hängen politische Entscheidungen ganz besonders von wissenschaftlichen Erkenntnissen ab. Wenn die Politik die nicht transparente kommuniziert – mit allen Unsicherheiten – riskiert sie ihre Glaubwürdigkeit.