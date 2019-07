Kommentar Für's Abi müssen klare Regeln her!

Weg von mehr Vergleichbarkeit

Die Pläne des bayerischen Kultusministers Michael Piazolo gehen nun in eine ganz andere Richtung: In Zukunft sollen Bayerns Schülerinnen und Schüler wieder mehr Wahlmöglichkeiten bekommen, insbesondere dürfen sie wie früher ein Leistungsfach wählen. Man macht also einen Schritt zurück zum ehemaligen G9. Das mag im Sinne der Jugendlichen sein, die ihren Neigungen folgen wollen, es führt aber weg von mehr Vergleichbarkeit. Tatsächlich hat man nicht das Gefühl, dass die Landespolitik die Debatte um ein faires Abitur wirklich ernst nimmt. Markus Söder hat sie als Sommerlochthema abgetan.

Unterschiedliche Spielregeln in den Bundesländern

Auch Bayern sollte sich für mehr Vergleichbarkeit und damit mehr Gerechtigkeit beim Abitur einsetzen. Darum ist es schlecht bestellt, trotz aller Beschwörungen von gemeinsamen Bildungsstandards und einem gemeinsamen Aufgabenpool. Beides ist nicht viel wert, wenn man sich nicht dran hält. Nach der Diskussion um die angeblich zu schweren Mathe-Abi-Aufgaben dieses Jahr hat zum Beispiel Hamburg Nachprüfungen angeboten, bei denen man sich verbessern konnte. Und im Saarland hat man die Noten einfach nach oben korrigiert. Ohnehin gibt es in den Ländern ganz unterschiedliche Spielregeln, die das Abitur hier schwerer, dort leichter machen. Das ist ungerecht, denn in immer mehr Studienfächern zählt der Abi-Schnitt und bei der Zulassung geht es um die Stelle hinter dem Komma.

Klare Regeln müssen her

Es wird höchste Zeit, dass die Länder sich zumindest auf klare Regeln beim Abitur einigen, wenn sie schon keine bundesweiten Zentralprüfungen wollen. Das Thema ist zu wichtig und taugt eben nicht fürs Sommerloch. Das müsste eigentlich auch der Kultusminister wissen.