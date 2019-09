Kommentar Die veränderungsmüde Große Koalition

Große Koalition mit derzeit sehr kleinem Karo: Union und SPD liefern nicht, was sie sich im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Die Ergebnisse der Wahlen in Brandenburg und Sachsen stehen in einer langen Reihe von Warnsignalen. Ein Kommentar von Georg Schwarte.

Von: Georg Schwarte, ARD-Hauptstadtstudio