Kommentar Lockerungen für Geimpfte und Genesene kommen zu früh

Und nur so als Gedanke: Wenn genesen zu sein jetzt mit Anreizen verbunden ist – dann könnte das bei Coronaleugnern oder Impfgegnern jetzt erst recht zu führen, sich mit Corona zu infizieren – in der Erwartung, es werde schon nicht so schlimm werden – um dann wieder frei zu sein. Stichwort: Masernparties.

Aber von all dem mal abgesehen: wo bleibt denn die vielbeklatschte Solidarität? Was ist mit den Jungen oder den vielen Eltern zum Beispiel? Ihnen wurde unheimliches abverlangt, viele haben sich in einer verdammt wichtigen Zeit im Leben zurückgenommen, um vor allem Ältere und Vulnerable zu schützen. Dann haben sie beim Impfstoff gewartet und sie warten immer noch. Denn sie können ja nichts dafür, dass erst zu wenig Impfstoff bestellt wurde – und weiter an der Impfreihenfolge festgehalten wird. Dass es jetzt keine Solidarität mit ihnen gibt, ist mal wieder ein Schlag ins Gesicht – aber sagt gleichzeitig auch so viel Grundsätzlicheres aus über die Politik in diesem Land.