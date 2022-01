Kommentar Ein Hirtenvolk, das echte Sorge braucht

Er sei für die "Hirtensorge für das Volk Gottes" zuständig und daher auf eine gute Verwaltung angewiesen, so zitieren die Anwälte Kardinal Reinhard Marx in seiner Stellungnahme zum Gutachten.

Ihr Vorwurf: Marx habe seine Aufgabe eher in der Verkündigung gesehen und den Umgang mit den Missbrauchsfällen nicht zur Chefsache gemacht - einer Kritik, der Marx gestern widersprach: "Ich war und ich bin nicht gleichgültig", sagte der Kardinal. Und trotzdem, der Satz mit der Hirtensorge und der guten Verwaltung bleibt.

Frage: Gehören Menschen, die in der Kirche missbraucht wurden, also nicht zum Volk Gottes?

Wie gut, dass auch Kirchenverantwortliche lernen. Das betonte Kardinal Reinhard Marx mehrfach in seiner ehrlichen Entschuldigung am 27. Januar. Seine Betroffenheit war spürbar:

Es brauche eine lernende Kirche

Genau, eine die aus Fehlern lernt, die auf Opfer zugeht - auf Augenhöhe, die zuhört und still ist. Und eine, die sich die Hirtensorge, das Kümmern ganz konkret auf die Fahnen schreibt, indem sie Verdachtsfälle zügig prüft, Gelder schnell auszahlt und zwar mit Summen in einer Höhe, die das Leid von Menschen, die teilweise komplett zerrüttete Biografien haben, nicht mehr nur anerkennen sondern wirklich entschädigen.

Nebenbei – so es die Aufgabenbeschreibung eines Oberhirten dann noch zulässt – sollte er sich auch um die noch verbliebenen Schäfchen kümmern, also diejenigen, die persönlich bislang wenig schlechte Erfahrung mit der katholischen Kirche gemacht haben. Die Zahl derer, die sich gerne ans Ostereiersuchen im Pfarrgarten, ans Lagerfeuer im Pfadfinder-Lager oder an den großen Auftritt als Schaf im Krippenspiel erinnern, schwindet nämlich rapide.