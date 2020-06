Kommentar Das Laschet-Experiment in Gütersloh

Wenn das mal gut geht. Viele Menschen in der ganzen Republik ziehen derzeit die Stirn in Falten, wenn sie an Gütersloh und Warendorf denken. Und nicht wenige von ihnen meinen: Das hat er nun davon, der Armin Laschet (CDU). Der Ministerpräsident von NRW war ja diverse Male mit Lichthupe erwischt worden, als er freie Bahn forderte für schnelle Lockerungen. Jetzt fährt er damit nahe Gütersloh vor die Wand, unken einige. Diese Deutung ist vielleicht verständlich, aber sie ist auch furchtbar ungerecht. Alle Ministerpräsidenten und die Bundesregierung haben sich auf genau diesen Lockerungskurs verständigt: Statt großflächiger Kontaktverbote und Schließungen für alle, soll die Pandemie mit lokalen Beschränkungen im Zaum gehalten werden. In Gütersloh und Warendorf läuft jetzt das erste Experiment, das zeigen muss, ob diese Strategie funktioniert.

Späte Reaktion auf den Ausbruch

Allerdings: Gerade weil NRW ein Präzedenzfall ist, hätte Laschet forscher beim Schließen sein sollen. Als "vorbeugende Maßnahme" wären weitere Kontaktbeschränkungen im gesamten Kreis Gütersloh schon in der vergangenen Woche plausibel gewesen. Alle Argumente, die jetzt dafür ins Feld geführt werden, galten damals auch. Unverständlich, warum Laschet so lange gewartet hat.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht während einer Pressekonferenz am 23. Juni 2020.

Und auch die Fleischindustrie hätte die NRW-Landesregierung nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie schärfer kontrollieren müssen. Laschet und sein Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wussten, mit wem sie es da zu tun haben. Zu lange haben sie auf freiwillige Vereinbarungen und Vertrauen gesetzt. Jetzt will die Landesregierung wissenschaftlich klären lassen, warum Schlachthöfe zu Infektionsherden werden. Warum erst jetzt? Bereits vor einem Monat deutete sich an, dass Fleischfabriken Corona-Hotspots sind.

Held oder Depp der Nation

Sollte sich das Corona-Virus - trotz der jetzt verfügten Beschränkungen - weiter über Gütersloh hinaus in Deutschland ausbreiten, dann wird die NRW-Landesregierung schwer unter Druck geraten. Deshalb zieht wohl auch Armin Laschet die Stirn kraus, wenn er heute Abend zu Hause in Aachen sitzt und an Gütersloh und Warendorf denkt. Wenn das mal gut geht. Falls das schief geht, wird es heißen: Der lockere Laschet hat’s vermasselt. Und alle müssen es ausbaden. Je nachdem wie das Experiment verläuft, wird Laschet zum Helden oder zum Deppen der Nation.