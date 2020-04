Kommentar Eine Corona-App braucht das Vertrauen der Bürger

Der Erfolg oder Misserfolg einer Corona-Tracing-App hängt vor allem davon ab, wie viele Menschen so eine App nutzen werden. Dafür braucht so ein Projekt vor allem das Vertrauen der Bürger, die um ihre Privatsphäre fürchten, betont Christian Schiffer.

Dezentral statt zentral sollen die Daten bei einer Anti-Corona-App verarbeitet werden. Auf den Geräten der Nutzer, anstatt beispielsweise auf einem Server. Das also ist das Ergebnis eines Streits, der normalerweise nur die IT-Gelehrten elektrisiert.

Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Und so wurde ein Zank unter IT-Nerds plötzlich zum Politikum. Und das war gut so: Denn eine Corona-App zur Kontaktnachverfolgung wird freiwillig sein, also müssen die Bürgerinnen und Bürger sich sicher sein können, dass die App so datenschutzfreundlich gestaltet ist, wie nur irgend möglich.

Klar: Auch eine zentrale Datenspeicherung kann weitgehend anonym erfolgen, aber das ist kompliziert und je komplizierter ein System, desto unsicherer ist es auch.

Es kommt vor allem auf Vertrauen der Bürger an

Der Erfolg oder Misserfolg einer Corona-Tracing-App hängt vor allem von der Frage ab, wie viele Menschen so eine App nutzen werden. In Island wird eine solche App erfolgreich eingesetzt und auch hierzulande könnte sie einen Beitrag dazu leisten, um Infektionswege nachzuverfolgen und somit Quarantänemaßnahmen sowie Testkapazitäten zielgenauer zu steuern.

Die große Hoffnung: Die Anti-Corona-Maßnahmen könnten gelockert werden, ohne Gefahr zu laufen, dass die Infiziertenzahlen explodieren. Dazu müssen sich aber viele Bürger eine solche App auf ihr Handy lassen. Sehr viele Bürger. 60 Prozent müssten die App installieren, vielleicht reichen auch etwas weniger. So oder so wird das eine sportliche Herausforderung.

Um überhaupt eine Chance zu haben, das Ziel zu erreichen, muss sorgsam mit der wichtigsten Ressource umgegangen werden, die über Erfolg oder Misserfolg des Projekts entscheidet - und diese Ressource ist das Vertrauen der Bürger.

Deswegen ist es wenig hilfreich, wenn der Deutsche Landkreistag Zugriff auf bestimmte Daten fordert oder einige wenige Politiker laut darüber nachdenken, eine solche App zur Pflicht zu machen. Stattdessen ist kluge, sachliche und ehrliche Überzeugungsarbeit gefragt.

Ein Baustein unter vielen

Zur Ehrlichkeit gehört aber auch klar zu machen, dass es vermutlich nicht reichen wird, eine App zu installieren und schon haben wir alle unser altes Leben wieder. Eine App kann ein sinnvoller Baustein neben anderen sein, um Corona wirksam entgegenzutreten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Pandemie bekämpft, nicht die Privatsphäre

Und die schöne Nachricht ist, dass die Chancen nun gutstehen, dass wir in wenigen Wochen eine App bekommen werden, die die Pandemie bekämpft und nicht die Privatsphäre der Bürger.