Kommentar: Bundes-CDU ohne Führung

Angst auf Führungsebene

Es fehlt an einer klaren Vision

Die CDU, in der Dämmerung von Kanzlerin Merkel, ist nicht nur eine führungslose Partei, sondern auch eine Partei ohne pulsierenden Markenkern. Die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch die in Baden-Württemberg, wo bald ein neuer Landtag gewählt wird, wollen wissen, was konservativ ist, vielleicht auch, was deftig konservativ ist. Sie müssen ihrer Basis verständlich machen, welche Antworten sie bei gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Themen jenseits der „Wünsch-dir-was“-Visionen ihrer Mitbewerber geben. Solange es aber so viele weiße Flecken gibt, muss die CDU damit rechnen, dass manche Landesverbände hohl drehen. Im Osten ist das innerhalb von elf Monaten bereits zweimal passiert. Im Westen funktioniert die Parteidisziplin noch. Fragt sich nur, wie lange.