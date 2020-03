Kommentar Bischofskonferenz auf Reformkurs

Die deutschen Bischöfe haben mutig gewählt. Georg Bätzing hat sich in den dreieinhalb Jahren, in denen er Bischof von Limburg ist, zu praktisch allen aktuellen kirchenpolitischen Streitfragen eindeutig positioniert. Priesterweihe von verheirateten Männern? Denkbar. Eine Reform der katholischen Sexualmoral? Notwendig! Dass Frauen in der katholischen Kirche von Weiheämtern ausgeschlossen sind, sieht der neue Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz kritisch. Der von Kardinal Marx geforderte Generationenwechsel hat also stattgefunden. Der Münchner Erzbischof hat zwar den Reformbedarf in der Kirche gesehen, sich aber die Forderungen der Reformer nur langsam und eher zögerlich zu Eigen gemacht. Mit Bischof Bätzing hat die Bischofskonferenz nun einen Vorsitzenden, der die umstrittenen Fragen bereits unmissverständlich beantwortet hat. Und die in Mainz versammelten Bischöfe werden gewusst haben, wen sie sich da zum Klassensprecher gewählt haben.

Basis stellt die Machtfrage

Franz-Peter Tebartz-van Elst

Als Georg Bätzing 2016 Bischof von Limburg wurde, steckte die Kirche bereits mitten drin in ihrer epochalen Krise. Da war der Missbrauchsskandal, der das Vertrauen vieler Katholikinnen und Katholiken in diese Institution restlos erschüttert hat, der den Reformbedarf offensichtlich gemacht hat. Da war die Amtsführung von Bätzings Vorgänger in Limburg, der für den Umbau der bischöflichen Residenz 31 Mio. Euro ausgegeben hatte. Und darin kein Problem sah. Der Name Franz-Peter Tebartz-van Elst ist zum Synonym geworden für einen katholischen Führungsstil, der aus der Zeit gefallen ist. Auch deshalb stellt die Basis jetzt die Machtfrage.

Bischöfe haben ein Zeichen gesetzt

Reinhard Marx

Bätzing ist in jeder Hinsicht das Kontrastprogramm zu Tebartz-van Elst. Die Limburger Bischofsresidenz ist jetzt ein Museum. Bätzing geht auf Menschen zu, bindet alle ein und ist an der Meinung anderer interessiert. Genau diese Fähigkeit qualifiziert ihn besonders für das Amt des Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Denn hier muss er ausgleichen. Zwischen Konservativen und Progressiven, zwischen den Frommen und den Intellektuellen, zwischen den ökumenische Gesinnten und den bewusst Katholischen. Er ist kein Oberbischof, kein deutscher Papst. Mit dem Amt des Vorsitzes ist keine Macht verbunden, nur die Aufgabe zu moderieren, zu vermitteln. Was für ein Kraftakt das ist, davon weiß sein Vorgänger ein Lied zu singen. Reinhard Marx hat das ständige Ringen um die Einheit der Bischofskonferenz jede Menge Kraft gekostet, und zuletzt auch mürbe gemacht. Der neue Vorsitzende ist wohl nicht einstimmig in sein Amt gewählt worden. Aber mit ihrer Wahl hat die Mehrheit der Bischöfe ein Zeichen gesetzt, dass sie den Weg der Reform weitergehen will, auch gegen den Widerstand einzelner Kollegen.