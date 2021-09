Kommentar Amerika is back - aber anders als gedacht

Joe Bidens Team muss wohl ziemlich überrascht gewesen sein von der Heftigkeit der französischen Reaktion, so berichtete es am Wochenende zumindest die Washington Post. Und auch wenn ein Teil der Erregung offenbar Macrons Wahlkampf zugeschrieben wird, so hat Präsident Biden doch großes Interesse daran, die Sache aus dem Weg zu räumen und einen wichtigen Verbündeten nicht weiter zu verärgern. Biden mache offenbar Druck, möglichst bald einen Termin zum Telefonieren zu finden, heißt es.

Nach Merkels-Abtritt wird Frankreich wichtiger

Denn Macron wird aus Sicht der USA künftig eine wichtige Rolle spielen, jetzt, wo Angela Merkels Zeit als Kanzlerin abgelaufen ist und Großbritannien in der EU keine Rolle mehr spielt.

Aber das darf auch nicht überschätzt werden. Joe Biden hat zwar bei seinem Antrittsbesuch in Europa seine Botschaft vom "America is back" verbreitet, er hat versprochen, dass die USA zurück auf der politischen Bühne sind und Verantwortung übernehmen wollen. Aber EU und NATO müsste inzwischen klar geworden sein, dass auch Biden "America first", also Amerika auf Platz eins setzt.

Auch unter Biden gilt "America first"

Im Wahlkampf hat er versprochen, künftig Außenpolitik für die amerikanische Mittelschicht zu machen. Das bedeutet: Nicht mehr junge Amerikanerinnen und Amerikaner zum Sterben in anderleuts Kriege zu schicken und den großen Gegenspieler der USA in die Knie zu zwingen, nämlich China. Das ist in den USA ungeheuer populär.

China besiegen

Im Kampf der Großmächte will Biden China besiegen, wirtschaftlich, ideologisch und militärisch. Und dazu passt der U-Boot-Deal mit Australien. Er soll dabei helfen, Chinas wachsender militärischer Präsenz im indo-pazifischen Raum etwas entgegenzusetzen.