Königs Pudel, Ottos Mops: Hunderassen - Menschenklassen

"Die Hunde finden eine große Liebhaberin an ihr, welches man vornehmlich zu Nymphenburg an den übel zugerichteten damastenen Tapeten und Betten abmerken kann. Die kleinen englischen Windhunde gelten jetzt das meiste. Bei der Tafel stehen eine gute Menge derselben um die Kurfürstin und auf jeder Seite sitzt einer, die alles wegnehmen, was sie erwischen können. Nahe an der Kurfürstin Bette zu Schleißheim hat ein Hund ein golddamastseidenes kleines Gezelt mit einem Kissen."