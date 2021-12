König der Krimis Filmlegende Helmut Ringelmann

Helmut Ringelmann mit zwei seiner Kommissare: Horst Tappert "Derrick" (l.) und Rolf Schimpf "Der Alte" (r.)

„Wenn man im Jahr über dreißig Krimis produziert, ist der Verschleiß an guten Mördern ungeheuerlich“, sagte Helmut Ringelmann 1989. Er musste es wissen, denn dank ihm kamen ab den 60er Jahren zahllose Mörder in die bundesdeutschen Wohnzimmer. In 'Der Kommissar', 'Derrick', 'Der Alte', 'Polizeiinspektion 1' und 'Siska' wurde erstochen, erwürgt, vergiftet und erschossen, was das Zeug hielt. Und es ermittelten ruhige, biedere und sehr korrekte einsame Wölfe so lange, bis die Welt wieder in Ordnung war.