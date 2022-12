Kochen mit Kohn Weihnachten ohne Küchenstress – Das perfekte Menü für die Feiertage

Weihnachten – das Fest der Liebe, Innigkeit und Ruhe wird manchmal auch zum "Turbostressfest". Wie es gelingt, dass die guten und entspannten Gespräche im Mittelpunkt stehen und trotzdem ein festliches Menü auf dem Tisch kommt sagt Ihnen Christian Kohn, Vater, Großvater und Hobbykoch aus Leidenschaft am 12.12.2022 im Bayern 2-Notizbuch. Rufen Sie an: 0800/246 246 9.

Rote Bete | Avocado | Ingwer

Zutaten (für 4 Personen):

4 Rote Bete, gekocht, geschält, kalt

2 Avocado, geschält, entkernt und halbiert

Eingelegter (Sushi-) Ingwer

4 El Sojasauce

1 El Honig

1 El Dunkler Balsamico

1 El vom Ingwer-Einweichwasser

Saft von 1/2 Zitrone

Fleur de sel

Pfeffer

Piment d´ Espelette

Sauerrahm

Radieschen-Sprossen oder Kresse oder … zum Ausgarnieren

Zubereitung:

Die Rote Bete in halbwegs gleich große Würfel mit ca. 2-2,5 cm Kantenlänge schneiden. Aus Sojasauce, Honig, Balsamico, Salz, Pfeffer, Piment d´ Espelette und dem IngwerEinweichwasser eine Marinade zusammenrühren und darin die Rote-Bete-Würfel für mindestens zwei Stunden marinieren (kann auch gerne über Nacht passieren, dann zieht die Marinade noch intensiver ein). Wenn der Mariniervorgang abgeschlossen ist, die Rote Bete Würfel in ein Sieb geben und die Marinade für eine weitere Verwendung aufheben. Gut abtropfen lassen und in einer Schale oder einem Suppenteller kreisförmig anrichten.

Avocado in ähnlich große Würfel schneiden und zwischen den Rote-Bete-Würfeln anrichten. Jedes Einzelteil mit einem kleinen Blatt vom eingelegten Ingwer belegen. Alles vorsichtig Salzen und Pfeffern, mit kleinen Tupfen von Sauerrahm versehen und darauf die Radieschen-Sprossen einzeln drapieren.

Mit leicht angeröstetem Baguette servieren.

Parmigiana

Zutaten (für 4 Personen):

4 Auberginen

Brat-Olivenöl zum anbraten der Auberginenscheiben

2 Dosen Stückige Tomaten (je 400 g)

4 Zehen Knoblauch, fein gewürfelt

1 Handvoll Basilikum, grob zerrupft

1 Chilischote, entkernt und fein geschnitten

4 Kugeln Mozzarella (je 125 g), in kleine Stücke gerupft

150 g frisch geriebener Parmesan

Salz, Pfeffer

Prise Zucker

Semmelbrösel oder Panko

Zubereitung:

Backofen auf 190 Grad (Umluft) vorheizen.

Auberginen waschen und die Enden abschneiden. Anschließend in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Auf ein Backblech legen, ordentlich salzen und etwa 30 Min. ziehen lassen. Anschließend die aus den Auberginen ausgetretene Flüssigkeit mit etwas Küchenkrepp abtupfen.

Etwas Brat-Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Auberginen-Scheiben darin nacheinander von beiden Seiten goldbraun anbraten. Aus der Pfanne nehmen und auf einem mit Küchenkrepp ausgelegten Gitter (z.B. aus dem Backofen) abtropfen lassen. In einem Topf Knoblauch kurz in Olivenöl anbraten. Anschließend die stückigen Tomaten hinzufügen. Wenn die Sauce etwas eingekocht ist, Basilkum zur Sauce geben. Kräftig mit Salz und Pfeffer und Chili und einer Prise Zucker würzen. Ca. 15 Min. köcheln lassen. Danach etwas von der Tomatensauce auf den Boden einer ausreichend großen Auflaufform geben. Darauf eine Lage Auberginen-Scheiben auslegen. Etwas geriebenen Parmesan und ebenso etwas Mozzarella darüber geben. Weitere Schichten in immer wieder gleicher Zusammensetzung auflegen, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Die letzte Schicht soll mit Mozzarella und Parmesan abschließen. Diese Schickt noch mit Semmelbrösel oder Panko bestreuen.

Den Auflauf für ca. 20 Min. Auf der mittleren Schiene des vorgeheizten Ofens backen. Anschließend noch den Grill zuschalten und alles im Ofen gratinieren. Wenn die Oberfläche schön gebräunt ist, Auflauf dem Ofen nehmen und noch ca. 5 Minuten abkühlen lassen.

Zum Servieren mit frischem Basilikum garnieren.

Rehgulasch

Zutaten (für 4 Personen):

1 kg Rehfleisch (z.B. aus der Schulter, kann aber auch vom Hals oder aus dem unteren Teil der Keule sein)

2 mittelgroße rote Zwiebeln, fein gewürfelt

1 kleine Karotte, fein gewürfelt

1/4 kleinen oder 1/8 großen Knollensellerie, fein gewürfelt

ca. 0,2 l guten Glühwein

1 TL Puderzucker

1 EL Tomatenmark

200 ml Wildfond, falls vorhanden; ansonsten geht auch Rinder- oder Kalbsfond oder auch Gemüsebrühe

2 El Ghee oder Butterschmalz zum Anbraten

1 Prise Zimt

1 TL Wacholderbeeren

1 Lorbeerblatt

ca. 1 El Ingwer, in fein gewürfelt

2 Knoblauchzehen, in dünne Scheiben geschnitten

4 Trockenpflaumen, klein gewürfelt

Zubereitung:

Fleisch von evtl. vorhandenen Sehnen befreien und in ca. 3 cm große Würfel schneiden. In einer Pfanne die Hälfte des Ghee erhitzen, das Fleisch darin nach und nach anbraten (es muss in der Pfanne Platz haben, damit es nicht im eigenen Saft kocht). Angebratenes Fleisch zur Seite stellen. Den Bratensatz mit ca. der Hälfte des Glühweins ablöschen, kurz etwas einreduzieren und zur Seite stellen (wird später für die Sauce gebraucht). Restliches Ghee in einem Schmortopf erhitzen und das Gemüse, Knoblauch, Ingwer und die Pflaumen bei mittlerer Hitze kurz andünsten. Mit Puderzucker bestreuen und kurz ankaramellisieren. Das Tomatenmark zugeben und alles kurz anrösten. Mit dem restlichen Glühwein ablöschen und leicht einkochen lassen. Das Fleisch und den aufgehobenen Bratensatz sowie den Wildfond zugeben, Deckel drauf und bei ca. 140 Grad (Umluft) für ca. 2 1/2 Stunden in den Ofen geben.

Wacholderbeeren und Lorbeerblätter in ein Gewürzsäckchen (oder einen verschließbaren Einweg-Teebeutel) geben und zusammen mit der Prise Zimt nach ca. der Hälfte der Schmorzeit zum Gulasch geben. Wenn das Fleisch weich ist, herausnehmen und warmstellen. Die im Topf gebliebene Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken und, falls sie noch zu flüssig ist, mit etwas in kaltem Wasser aufgelöster Speisestärke abbinden. Ca. 3 Minuten durchkochen und danach nochmal abschmecken.

Warmgestelltes Gulasch wieder in die Sauce geben, kurz ziehen lassen und servieren.

Kürbiscremesuppe mit Croutons und Milchschaum

Zutaten (für ca. 6 Personen):

Für die Suppe:

2 kleine oder 1 großer Hokkaido-Kürbis, ungeschält aber entkernt und in mittelgroße Stücke geschnitten

1 Ingwerknolle (ca. Daumengroß), fein gerieben

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1/2 kleine Chilischote, entkernt und fein gehackt

0,75 l Gemüsebrühe

0,25 l Kokosmilch

3 El Olivenöl

1 El Butter

1 El Zucker

2 El Kürbiskernöl

1 Tl Currypulver

1 Prise Muskat

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

6 El geschäumte Milch

Geschnittenes Koriandergrün

Für die Croutons:

6 Scheiben Baguette, jeweils in Mundgerechte Würfel geschnitten

2 El Butter

2 El Olivenöl

Geräuchertes Salz

Zubereitung:

Die Baguettewürfel in der Butter-Ölmischung langsam anrösten und dabei nach Gusto vom geräucherten Salz zugeben, um die Brotwürfel etwas zu aromatisieren. Fertige Croutons auf Küchenkrepp entfetten. Für die Suppe den Zucker in der Olivenöl-Buttermischung bei mittlerer Temperatur leicht karamellisieren lassen. Sobald er etwas Farbe angenommen hat, die Kürbisstücke zugeben und ebenfalls ankaramellisieren lassen. Anschließend Knoblauch, Chili und Ingwer zugeben und die Brühe angießen. Wenn die Kürbisstücke weich sind, alles mit einem Mixstab durchpürieren (oder im Standmixer).

Ganz zum Schluss die Kokosmilch zusammen mit dem Currypulver und den anderen Gewürzen und dem Kürbiskernöl zugeben und noch einmal durchmixen. Sofort in Teller füllen und jeweils mit einem Klecks geschäumter Milch, den Croutons und etwas geschnittenem Koriandergrün (oder, wenn man keinen Koriander mag, Petersilie) garnieren.

Gebrannte Orangen-Joghurtcreme

Zutaten (für 4 Portionen):

2 große Orangen

0,25 l Blutorangensaft

4 El Puderzucker

Mark einer Vanilleschote

1,5 Zimtstangen

5 Kardamomkapseln, angedrückt

3 Sternanis

40 g Speisestärke mit etwas Wasser verrührt

180 g Joghurt Natur

Brauner Zucker (zum Karamellisieren)

Schuß Cointreau oder Grand Marnier oder anderer Orangenlikör

2 Blatt Gelatine - Kaffeebohnen

Zubereitung:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die Orangen halbieren, den Saft auspressen. Die Orangenhälften sauber auskratzen und kühl stellen. Den Saft mit Blutorangensaft und Cointreau/Grand Marnier auf 450 ml ergänzen. Den Orangensaft mit dem Puderzucker und den Gewürzen aufkochen, vom Herd ziehen und ca. 20 Minuten nachziehen lassen. Anschließend die Gewürze entfernen, den Sud erneut aufkochen und die Stärke unterrühren. So lange weiter rühren, bis er eine dickflüssige Konsistenz erreicht hat. Den Topf danach wieder vom Herd ziehen, etwas abkühlen lassen und dann den Joghurt und die gut ausgedrückte Gelatine untermischen.

Den Orangen-Gewürz-Joghurt in die sauber ausgehöhlten Orangenhälften füllen und diese für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren den braunen Zucker gleichmäßig auf den gefüllten Orangen verteilen und diese Zuckerschicht mit einem Brenner karamellisieren.



Zum Anrichten tiefe Teller oder Schalen mit Kaffeebohnen füllen und die Orangenhälften darauf platzieren. Wer möchte, kann die Creme noch mit 2 kurz karamellisierten und dann mit Puderzucker abgestäubten Walnusshälften verzieren.

Serviettenknödel mit Rosmarin und Steinpilzen

Zutaten (für 4 Personen als Hauptgericht oder als Beilage für 6-8 Personen):

Knödelbrot aus 10 Semmeln

400 ml lauwarme Milch

4 Eier

1 große Zwiebel, fein gehackt

1 Bund Petersilie, fein gehackt

3 Zweige Rosmarin, Nadeln fein gehackt

2 El Butter

1 El Salz

1 gute Prise Pfeffer

4 El getrocknete Steinpilze, in etwas kaltem Wasser 30 Min. eingeweicht (Einweichwasser aufheben!)

Vorbemerkung:

Sollte tatsächlich etwas übrig bleiben, kann man die Serviettenknödel toll am nächsten Tag mit etwas Butter in der Pfanne leicht anbraten. Herrlich!

Zubereitung: