Kochen mit Kohn Spargel der perfekte Frühlingsbote!

Wenn Sie sich am klassischen Spargel schon satt gegessen haben, zeigen wir Ihnen Alternativen: Ob Spargel mit Ente oder Fisch oder vegetarisch mit Gnocchi. Bei Kochen mit Kohn geht es phantasievoll zu. Rufen Sie an am Montag, den 16. Mai um 10:00 Uhr bei uns im Bayern 2 Notizbuch unter 0800/246 246 9.

Spargel Grundrezept

Zutaten (für 4 Personen):

1000 g weißer Spargel

Salz

Zucker

Butter

Vorbemerkung:

Dieses Grundrezept lässt den Spargel im eigenen Sud garen und erhält damit das volle Spargelaroma, das beim so weit verbreiteten Kochen zwangsläufig zum Teil an den Spargelsud verloren geht.

Tipp 1: Die Frische von Spargel erkennt man am besten, wenn man mehrere Stangen nebeneinander legt und sie dann mit beiden Händen umfasst und aneinander reibt. Quietscht der Spargel, ist er frisch. Weitere Hinweise auf Frische: Feuchte, nicht ausgetrocknete Enden, gleichmäßige, nicht fleckige Haut.



Tipp 2: Schälen Sie den Spargel sorgfältig und knicken Sie von Hand das Ende ab, Dabei merken Sie sofort, ob Sie sauber geschält haben oder ob noch Fasern stehen bleiben.

Zubereitung:

Backofen auf ca. 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Spargel sorgfältig schälen und die Enden abbrechen (sh. Vorbemerkung). Auf der Arbeitsplatte einen großen Bogen Backpapier ausbreiten. Darauf den Spargel ausbreiten, zuckern und salzen und ein ordentliches Stück Butter hinzufügen. Anschließend mit dem Backpapier über dem Spargel zu einer Art Tasche formen, die über dem Spargel im Inneren noch Luft lässt.

Der Spargel soll also nicht fest eingerollt werden, sondern in einer luftigen Hülle garen. Um das Backpapier in Form zu halten helfen Rouladennadeln oder Rouladenklammern, zur Not tut auch ein Tacker, also eine Heftzange, gute Dienste.

Ca. 25 - 30 Minuten (je nach Dicke der Spargelstangen) im Ofen garen. Sofort servieren.

Gnocchi mit Grünem Spargel

Zutaten (für 4 Portionen):

300 g frische Gnocchi (entweder gekauft oder selbst hergestellt; sh. separates Rezept)

1 kg grünen Spargel, die holzigen Enden entfernt und dann schräg in Scheiben geschnitten

2 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten

2 Knoblauchzehen, fein gewürfelt

ca. 1 Tl Puderzucker

Olivenöl

1 El Butter

Salz und Pfeffer aus der Mühle zum Abschmecken

Basilikum Blätter und/oder essbare Blüten zum ausgarnieren

Vorbemerkung:

Wenn man auf fertige Gnocchi zurückgreifen kann, ist das ein unheimlich schnell hergestelltes Gericht, sollte z.B. überraschend Besuch kommt. Es lässt sich aber auch sehr gut vorbereiten, so dass man, wenn die Gäste da sind, nur noch die vorbereiteten Zutaten "zusammenschrauben" muss und innerhalb von maximal 15 Minuten steht ein wunderbares Gericht auf dem Tisch.

Zubereitung:

Spargelscheiben in Olivenöl bei mittlerer Hitze in einer ausreichend großen beschichteten Pfanne anbraten und dabei mit dem Puderzucker (durch ein Sieb) bestreuen, damit er beim Bratvorgang leicht karamellisiert.

Nach ca. 5 Minuten die Gnocchi und nach weiteren 5 Minuten die Butter, die Frühlingszwiebeln und den Knoblauch zugeben. Alles immer gut durchschwenken, damit überall leichte Röstaromen entstehen. Der Spargel soll gar sein, aber noch Biss haben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf vorgewärmte Teller verteilen, mit einem dünnen Faden Olivenöl überziehen, mit den Basilikumblättern und den Blüten ausgarnieren und sofort servieren.

Ausbauen lässt sich das Gericht noch durch Zugabe von z.B. Krabben oder geräuchertem Saibling.

Bozner Sauce

Zutaten (für 4 Personen)

2 Eier

1 TL Senf mittelscharf

Salz

Pfeffer aus der Mühle

2 EL heiße Gemüse- oder Fleischbrühe

50 ml neutrales Öl

1 TL milden Weißweinessig

1 EL Schnittlauch, fein geschnitten

Eier 7-8 Minuten kochen, anschließend mit kaltem Wasser abschrecken, schälen und Eigelb vom Eiweiß trennen. Das Eigelb mit Senf, Salz, Pfeffer und der heißen Brühe in einer Schüssel gut verrühren. In ein hohes, schlankes Gefäß geben und das Öl langsam einmixen. Danach mit dem Weißweinessig und evtl. noch etwas Salz und Pfeffer abschmecken und den Schnittlauch sowie das fein gehackte Eiweiß untermengen.

Passt gut zu Spargel, aber auch zu Rindfleisch oder Gemüse.

Entenbrust mit Grünem Spargel

Zutaten (für 4 Portionen):

4 Ente1 kg grünen Spargel, die holzigen Enden entfernt und dann schräg in Scheiben geschnitten

2 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten

2 Knoblauchzehen, fein gewürfelt

ca. 1 Tl Puderzucker

Olivenöl

1 El Butter

Flur de Sel und Pfeffer aus der Mühle zum Abschmecken

1 Bund Bärlauch

Zubereitung:

Backofen auf 100° vorheizen. Haut der Entenbrüste rautenförmig einschneiden und dabei darauf achten, dass das Fleisch nicht verletzt wird. Haut bis zum Rand einschneiden, damit sich die Brust beim anbraten nicht wölbt. Die so vorbereiteten Brüste mit der Hautseite nach unten in eine kalte Pfanne geben und darin bei mittlerer Temperatur langsam anbraten. Wichtig ist, nicht zu viel Temperatur zu geben, damit das Fett schön ausbraten kann und die Haut nicht verbrennt.

Nach ca. 8 - 10 Minuten sollte die Haut gleichmäßig braun und kross sein. Drehen und auf der Fleischseite nochmal 3 - 5 Minuten (je nach Dicke der Brüste) anbraten. Auf ein Gitter im vorgeheizten Ofen geben, eine mit etwas Wasser gefüllte Schale unter dem Ofengitter platzieren um das Fett aufzufangen. Die Entenbrüste für ca. 25 Minuten im Ofen auf eine Kerntemperatur von 65 ° (Bratenthermometer verwenden) rosa garen.

Während das geschieht, den Bärlauch zusammen mit etwas Olivenöl in einem Mixer fein aufmixen, Masse mit Olivenöl verdünnen und anschließend durch ein sehr feines Sieb in eine Schüssel streichen. Das so gewonnenen Bärlauchöl in eine Spritzflasche abfüllen.

Anschließend die Spargelscheiben in Olivenöl bei mittlerer Hitze in einer ausreichend großen beschichteten Pfanne anbraten und dabei mit dem Puderzucker (durch ein Sieb) bestreuen, damit er beim Bratvorgang leicht karamellisiert. Nach ca. 10 Minuten die Butter, die Frühlingszwiebeln und den Knoblauch zugeben. Alles immer gut durchschwenken, damit überall leichte Röstaromen entstehen. Der Spargel soll gar sein aber noch Biss haben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Auf vorgewärmte Teller verteilen, Entenbrüste schräg aufschneiden und anlegen und mit etwas Bärlauchöl umgießen.

Schnelle Sauce Hollandaise

Zutaten (für 4 Portionen):

200 g Butter

2 Eigelb

1 El Zitronensaft

1 Tl Weißwein

1 El Creme fraiche

Salz, eine Prise Muskat und Pfeffer zum Abschmecken

Zubereitung:

Vorab:

a) Die Eier rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, die Eigelbe sollten Zimmertemperatur haben.

b) Die Butter muss flüssig sein, darf aber nicht kochen.