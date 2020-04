Zumindest keine Eile Kochen mit Kohn in Corona-Zeiten

1. Risotto mit grünem Spargel

Vorbemerkung:

Dieses Gericht passt genau in die jetzige Jahreszeit. Endlich wieder Spargel! Die Zubereitung erfordert gute Vorbereitung. Wenn Sie nachfolgende Schritte befolgen, ist aber alles ganz leicht.

Zutaten für vier Personen:

500g Grüner Spargel, in mundgerechte Stücke geschnitten (Spargelenden vorher abschneiden)

2 kleine Schalotten, fein gehackt

1/4 l Weißwein trocken

1 l Gemüsebrühe

2 El Olivenöl

250 g Risottoreis (z.B. Arborio)

8 El Butter

100 g frische Kräuter (Petersilie/Schnittlauch/Thymian) frisch gehackt

3 Tl Zucker

1 Stängel Staudensellerie, fein gehackt

100 g Parmesan, frisch gerieben

Meersalz

Schwarzer Pfeffer grob gemahlen aus der Mühle

Zubereitung:



1. Schritt:

Brühe zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze am Köcheln halten. Gleichzeitig in einem 2. Topf das Öl auf mittlere Temperatur erhitzen und darin die Schalotten und den Sellerie weich schwitzen. Sie sollen keine Farbe annehmen!

2. Schritt:

Den Reis einstreuen und die Temperatur höher schalten. Nun heißt es immer wieder rühren. Nach ca. einer Minute sollte der Reis etwas glasig geworden sein. Nun gießen Sie den Wein zu und rühren, bis der Alkohol verflogen ist. Der Reis sollte nun schon nach Wein, aber nicht mehr nach Alkohol duften.

3. Schritt:

Die Temperatur reduzieren und eine Schöpfkelle Brühe zugeben und rühren. Die Temperatur sollte so gewählt werden, dass der Reis nur zart blubbert. Sobald die Brühe ganz vom Reis aufgesogen ist, wieder Brühe nachgießen und rühren. Diesen Vorgang wiederholen Sie immer wieder. Und bitte nicht das Rühren vergessen, denn das verhindert das Anbrennen und setzt vor allem die im Reis enthaltene Stärke frei, was dem Risotto erst zu der gewünschten cremigen Konsistenz verhilft. Der Reis sollte nach ca. 15-20 Minuten weich sein aber noch Biss haben. Gegebenenfalls noch etwas Brühe nachgießen und weiter rühren.

4. Schritt:

Braten Sie die Spargelstücke in 2 EL Butter bei mittlerer Temperatur an, geben eine Prise Meersalz und 1 Tl Zucker zu und decken Sie die Pfanne mit einem Deckel für ca. 3-4 Minuten zu.

5. Schritt:

Den Risotto-Topf vom Herd nehmen, die restliche Butter, den Parmesan und den Spargel gründlich aber trotzdem behutsam unterheben. Deckel drauf und 2-3 Minuten durchziehen lassen. Dadurch erhält der Risotto seine perfekte, cremig-schlotzige Konsistenz.

2. Pikante Kichererbsensuppe

Zutaten (für ca. 4 - 6 Personen):

250 g gekochte Kichererbsen aus dem Glas oder der Dose

250 g Cherry-Strauchtomaten, halbiert

1/2 l kräftige Gemüsebrühe

2 Karotten, geschält, längs halbiert und in dünne Halbmonde geschnitten

2 mittelgroße rote Zwiebeln, in Streifen geschnitten

2 Stangen Staudensellerie, klein gewürfelt

2 Knoblauchzehen, fein gewürfelt

2 Frühlingszwiebeln, in Rädchen geschnitten

Saft und Abrieb von 1/2 Zitrone

1/2 Bund Koriander, fein geschnitten

1/2 Bund Minze, fein geschnitten

0,5 l Tomaten-Polpa oder Dosentomaten

1 Tl Kurkuma

2 Tl Peperoncini-Konfit oder Harissa

Salz und Pfeffer

Creme fraiche oder Milchschaum

Zubereitung:

In einem ausreichend großen Topf die Kichererbsen mit ca. 1/2 Liter Wasser einmal aufkochen und dann ca. 10 Minuten köcheln lassen. Anschließend die Tomaten-Polpa, Knoblauch, Zitronen-Abrieb und Saft, Kurkuma und Peperoni-Konfit zugeben. Alles miteinander mit dem Zauberstab (Stabmixer) kurz, also nicht zu fein pürieren. Die Suppe soll noch eine leicht stückige Konsistenz haben. Das vorbereitete Gemüse je nach Gardauer (also erst die Karotten, dann den Staudensellerie, dann die roten Zwiebeln und zum Ende hin die Tomaten und die Frühlingszwiebeln) nach und nach zugeben. Köcheln lassen, bis das Gemüse gar, aber noch bissfest ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und am Schluß die Minze und den Koriander zugeben. In Schalen oder Suppentellern servieren und mit einem Klecks Creme fraiche oder Milchschaum verzieren.

3. Brathuhn in der Salzkruste

Zutaten für das Brathuhn:

1 Brathuhn (ca. 2 kg für 4 Personen)

ca. 100 g Butter

Abrieb von 1/2 Limette

2 El Rosmarin, fein gehackt

2 El Salbei, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

ca. 1 Tl geräuchertes Paprikapulver (oder edelsüsses normales Paprikapulver)

Olivenöl

Meersalz, frisch gemahlen

Schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Zutaten für die Salzkruste:

ca. 2 kg grobes Meersalz

2 Eiweiß, leicht angeschlagen

Etwas Wasser

Zubereitung:

Zuerst ein Backblech mit Backpapier auslegen. Alle Zutaten für die Salzkruste miteinander vermengen und ca. 1/3 des Salzgemischs auf dem Backblech als Boden verteilen. Anschließend aus der Butter, dem Limettenabrieb, den gehackten Kräutern, Salz und Pfeffer und dem Knoblauch eine Gewürzbutter herstellen, indem man all diese Zutaten mit der Gabel zerdrückt und miteinander vermengt. Das geht am leichtesten, wenn die Butter schon etwas weich geworden ist. Die fertige Gewürzbutter bei Raumtemperatur zur Seite stellen. Das Huhn in der Bauchhöhle salzen und pfeffern und anschließend die Schenkel an den Enden fest mit Küchengarn zusammenbinden. Die beiden Flügel im ersten Gelenk mit einer Geflügelschere kappen. Nun am Brustbein mit einem Finger oder dem Stiel eines Holzkochlöffels vorsichtig zwischen Haut und Fleisch fahren und nach und nach die Haut vom Fleisch so lösen, dass sie am Rand überall noch mit dem Fleisch verbunden ist. Es soll also eine große Tasche entstehen. Dabei aufpassen, dass die Haut möglichst nirgendwo einreißt, also mit sprichwörtlichem Fingerspitzengefühl vorgehen. Ist die Tasche hergestellt, diese mit der Gewürzbutter füllen. Dabei darauf achten, dass die Butter möglichst gleichmäßig überall verteilt wird. Haut wieder auf ihren ursprünglichen Platz ziehen und mit ein oder zwei Zahnstochern fixieren. Anschließend die Haut von außen mit Olivenöl einölen und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver gleichmäßig einreiben. Alles zusammen auf einem Gitter über einer Fettpfanne in den auf ca. 200 Grad vorgeheizten Backofen schieben. Nach ca. 3o - 35 Minuten sollte die Haut schon relativ kross sein. Huhn aus dem Ofen nehmen und jetzt auf das vorbereitete Salzbett setzen.Das Huhn mit der restlichen Salzmischung vollständig umgeben und im Ofen auf der untersten Schiene ca. 1 - 11/4 Stunden (je nach Größe) fertig garen. Anschließend aus dem Ofen nehmen und mit einem großen Messer mit Wellenschliff (Brotmesser) möglichst weit unten den Salzteig rundherum anschneiden. Den Salzdeckel abnehmen, das Huhn tranchieren und sofort servieren.