Rufen Sie an! Kochen mit Kohn und Kindern

Börek mit Spinat-Fetafüllung

Zutaten:

Filoteig/Strudelteig

Für die Füllung:

1/2 Bund Petersilie, fein geschnitten

1 Prise Chilipulver

300 g Babyspinat

100 g Feta, klein gewürfelt

1 Zwiebel, fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Muskatnuss gemahlen

Zum Bestreichen des Filoteiges:

1 Eigelb

Ein Schuss Milch

Etwas Olivenöl

Etwas Sesam oder Kreuzkümmel als Garnitur

Zubereitung:

Spinat, Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne in Olivenöl kurz anbraten, restliche Zutaten für die Füllung dazugeben und alles gut vermischen. Vom Herd ziehen und etwas auskühlen lassen. Eigelb, Milch und Olivenöl mischen. Filoteig zu Dreiecken schneiden und mit der Ei-MilchOlivenöl-Mischung bestreichen. Einen guten Esslöffel von der Spinat-Fetafüllung an den oberen langen Rand eines Teigdreiecks legen und länglich (zu einer Art Wurst) ausformen, dabei zu den Seiten etwas Rand lassen. Einmal rollen und dann die Seiten einschlagen. Anschließend weiter rollen, bis eine dünne "Zigarre" entstanden ist. Wenn alle Zutaten verarbeitet sind, fertige Rollen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, die Börekstangen mit der restlichen Eigelb-Milch-Olivenölmischung bepinseln und mit Sesam oder Kreuzkümmel bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 170° Umluft ca. 25 Minuten knusprig backen. Börek kann natürlich auch mit vielen anderen Füllungen wie z.B. Hackfleisch, Paprikagemüse, Auberginen usw. zubereitet werden.

Flammkuchen

Zutaten (für 4 Portionen):

Für den Teig:

300 g Weizenmehl

2 Esslöffel Olivenöl

1 Tl Salz

1 Tl Rosmarin, fein gehackt

200 ml warmes Wasser

Für den Belag:

300 g rote Zwiebeln, in Ringe oder Halbmonde geschnitten

250 g geräucherter durchwachsener Speck, gewürfelt

150 g Schmand

150 g Crème fraîche

Salz, Pfeffer, Paprikapulver (sehr gut eignet sich geräuchertes Paprikapulver)

Schnittlauch, fein geschnitten

Für den Belag eignen sich auch ganz viele andere Zutaten wie z.B.

Birnen und Gorgonzola (oder Roquefort)

Lauch oder Spinat und Lachs oder Saibling

Verschiedene Pilze - Chorizo und milde Peperoni

Äpfel (kann man anschließend noch mit Calvados flambieren)

Der Phantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Zubereitung:

Alle Teigzutaten zu einem geschmeidigen Teig verkneten, zu einer Kugel formen und abgedeckt bei Zimmertemperatur etwa 30 Minuten ruhen lassen. Anschließend auf einem fein mit Mehl bestreuten Backpapier gleichmäßig dünn ausrollen. Mit dem Backpapier auf ein Backblech ziehen.

Schmand, Creme fraiche und die Gewürze miteinander verrühren und gleichmäßig auf dem ausgerollten Teig verstreichen. Darauf die Zwiebeln und die Speckwürfel verteilen. Im auf 250 Grad vorgeheizten Ofen 10 -12 Minuten backen, aufteilen, mit dem fein geschnittenen Schnittlauch bestreuen und heiß servieren.

Tomatensauce selbstgemacht

Zutaten (für 4 Personen):

1 kg reife Tomaten

1 El Zucker

1 El Tomatenmark

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Vorbemerkung:

Nach diesem Rezept stellt man eine Basis-Tomatensauce her, die man je nach Gusto dann durch die Zugabe von Zwiebeln, Knoblauch, Kräutern etc. verändern bzw. verfeinern kann. Es sollten immer sehr reife und schmackhafte Tomaten verwendet werden. Sehr gut eignen sich auch überreife, äußerlich gar nicht mehr so schöne Tomaten, die so noch einer tollen Verwendung zugeführt werden können. Alternativ eignen sich hervorragend auch Dosentomaten.

Die Sauce eignet sich hervorragend als Grundlage für z.B. Pizza, Sauce Bolognese oder auch Tomatensuppe.

Zubereitung:

Die Tomaten vom Strunk befreien und in grobe Stücke schneiden. In einem ausreichend großen Topf den Zucker zusammen mit dem Tomatenmark leicht karamellisieren lassen. Mit etwas Wasser ablöschen und, sobald sich der Karamell aufgelöst hat, die Tomaten zugeben. Alles umrühren und auf kleiner Flamme abgedeckt ca. 1 Stunde köcheln lassen. Dazwischen immer wieder mal umrühren und kontrollieren, ob noch genügend Flüssigkeit im Topf ist, um ein Anbrennen am Topfboden zu vermeiden.

Anschließend den Topf vom Herd ziehen und alles mit dem Zauberstab fein pürieren. Die Masse danach durch ein Sieb passieren und die passierte Flüssigkeit wieder in den Topf zurückgeben. Bei mittlerer Hitze so lange köcheln lassen, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Zum Schluss mit Salz und Pfeffer und eventuell noch mit etwas Zucker abschmecken.

Nachbemerkung:

Diese Sauce eignet sich auch hervorragend für die Vorratshaltung. Einfach die heisse Flüssigkeit in vorher ausgekochte Twist-Off- oder Weckgläser füllen, gut verschließen und kühl und dunkel lagern.

Schoko-Banane mit Eis

Zutaten (für 2 Personen):

2 Bananen

100 g Schokolade mind 70% Kakaoanteil

1 Kugel Vanille- oder Kokoseis oder sonstiges Eis nach Wahl

Zubereitung: